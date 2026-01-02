Colombia se solidariza con víctimas de tragedia en Crans-Montana, Suiza: “sinceras condolencias”

El Gobierno de Colombia expresó sus condolencias y solidaridad, tras el incendio que provocó la muerte de 40 personas en un bar del centro turístico de Crans-Montana, en Suiza.

A través de un comunicado, la Cancillería envió condolencias a las familias de las víctimas de la tragedia y expresó su respaldo al Gobierno y pueblo suizo, así como a las autoridades y organismos de rescate que atienden las consecuencias de la tragedia ocurrida en un bar en un centro turístico de esquí en Suiza.

Al mismo tiempo, expresó su deseo de recuperación para las más de 100 personas que resultaron heridas.

La Cancillería reiteró el sentimiento de pesar del país ante la pérdida de vidas humanas y enfatizó la cercanía con el pueblo suizo.