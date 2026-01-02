Hoy por Hoy Cartagena

Cartagena

Cambia el pico y placa de 24 horas en Cartagena desde el 5 de enero

La medida aplica para vehículos particulares y motocicletas y estará vigente de manera inicial hasta el 15 de enero de 2026

Colprensa

Colprensa

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte - DATT, informa a la ciudadanía que, a partir del lunes, 05 de enero de 2026, se inicia el cambio en la rotación del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas, con el objetivo de mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular y optimizar la circulación en las principales vías de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La nueva rotación aplicará en los horarios y días establecidos, de 6:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente, de lunes a viernes, por lo que el DATT invita a conductores y motociclistas a consultar con anticipación los números de placas restringidos, a fin de evitar sanciones y contribuir al orden vial.

La nueva rotación aplicará desde este lunes, 05 de enero y hasta el jueves, 15 de enero de 2026 así:

Lunes 5-6

Martes 7-8

Miércoles 9-0

Jueves 1-2

Viernes 3-4

El DATT le recuerda a la ciudadanía que el pico y placa es de 24 y no aplica para fines de semana ni festivos; el incumplimiento de esta medida dará lugar a las sanciones contempladas en el Código Nacional de Tránsito.

El DATT reitera su llamado al respeto de las normas de circulación y agradece la colaboración de la ciudadanía para lograr una movilidad más segura y eficiente.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad