Cambia el pico y placa de 24 horas en Cartagena desde el 5 de enero

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte - DATT, informa a la ciudadanía que, a partir del lunes, 05 de enero de 2026, se inicia el cambio en la rotación del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas, con el objetivo de mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular y optimizar la circulación en las principales vías de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La nueva rotación aplicará en los horarios y días establecidos, de 6:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente, de lunes a viernes, por lo que el DATT invita a conductores y motociclistas a consultar con anticipación los números de placas restringidos, a fin de evitar sanciones y contribuir al orden vial.

La nueva rotación aplicará desde este lunes, 05 de enero y hasta el jueves, 15 de enero de 2026 así:

Lunes 5-6

Martes 7-8

Miércoles 9-0

Jueves 1-2

Viernes 3-4

El DATT le recuerda a la ciudadanía que el pico y placa es de 24 y no aplica para fines de semana ni festivos; el incumplimiento de esta medida dará lugar a las sanciones contempladas en el Código Nacional de Tránsito.

El DATT reitera su llamado al respeto de las normas de circulación y agradece la colaboración de la ciudadanía para lograr una movilidad más segura y eficiente.