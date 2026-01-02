Bomberos de Cartagena atendieron 167 emergencias durante el mes de diciembre

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena entregó el balance oficial de las emergencias atendidas durante el mes de diciembre, periodo en el que se registró un total de 167 incidentes, reflejando el incremento de atenciones propias de la temporada de fin de año y la importancia de la prevención ciudadana.

Dentro de las emergencias atendidas se destacan:

15 incendios de cobertura vegetal

36 incendios en basureros satélites

1 incendio forestal

33 incendios en viviendas

16 incendios de vehículos

3 casos por cortocircuito en viviendas

10 emergencias por crucetas y transformadores prendidos

6 derrames de combustible

2 accidentes de tránsito

5 cortes de árboles caídos

27 casos de abejas africanizadas

1 escape de productos químicos

3 escapes de gas natural

4 rescates en ascensores

3 rescates de animales

1 rescate de vehículos/personas

1 rescate de persona por inmersión

El director del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, Jhony Pérez Sayas, destacó el trabajo operativo y la respuesta oportuna de la institución durante este periodo:

“Diciembre es uno de los meses más exigentes del año para el Cuerpo de Bomberos. Nuestro personal estuvo en máxima capacidad operativa, atendiendo cada emergencia de manera oportuna y articulada con las demás autoridades del Distrito, siempre priorizando la protección de la vida y los bienes de los cartageneros”.

Así mismo, el director reiteró el compromiso institucional con la seguridad de la ciudad:

“Seguimos fortaleciendo nuestras capacidades técnicas y humanas para responder a las emergencias, pero es fundamental que la ciudadanía adopte medidas de prevención para reducir los riesgos, especialmente en los hogares y espacios públicos”.

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena hace un llamado a la comunidad para tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

-Evitar la acumulación y quema de basuras en espacios abiertos.

-Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y de gas en las viviendas.

-No sobrecargar tomas eléctricas ni usar conexiones improvisadas.

Reportar de inmediato árboles en riesgo de caída o situaciones que puedan generar incendios.

-Mantener la distancia y no intervenir en casos de abejas africanizadas; dar aviso inmediato a las autoridades.

-Ante cualquier emergencia, comunicarse oportunamente con las líneas oficiales, 119 Bomberos.

-El Cuerpo de Bomberos de Cartagena reafirma su compromiso con la seguridad, la prevención y la atención oportuna de emergencias, trabajando de manera permanente por el bienestar de todos los habitantes y visitantes de la ciudad.