Artesanos de Cartagena llegan a FAREX 2026 con apoyo de la Alcaldía y el IPCC

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), apoya la participación de 18 artesanos cartageneros en FAREX 2026, una de las vitrinas artesanales y de economía creativa más importantes del país, que se desarrollará del 3 al 12 de enero en el Centro de Convenciones de Cartagena.

Gracias al apoyo de la administración, los artesanos de la ciudad contarán con un espacio en el Pabellón de los Invitados Especiales, donde expondrán sus productos elaborados en diversas técnicas artesanales. Este acompañamiento, que se realiza de manera articulada con el Consejo de Artesanos, busca fortalecer la visibilidad, el relacionamiento comercial y el desarrollo económico del sector artesanal cartagenero.

FAREX tendrá su apertura oficial el próximo 3 de enero del 2026 desde las 6:30 p.m., y a partir del día 4 tendrá su horario habitual de 11:30 a. m. a 10:00 p. m. reuniendo a más de 250 expositores de moda, artesanías, decoración y marroquinería, dándole forma a un escenario estratégico para la comercialización, el intercambio de saberes y la generación de nuevas oportunidades para los creadores locales.

“Desde muy temprano abrimos la agenda cultural de Cartagena con FAREX. Seguimos apostándole a que nuestros artesanos accedan a escenarios de alto impacto como este. La feria les permite mostrar su trabajo, ampliar redes de contacto y fortalecer sus procesos productivos y comerciales”, afirmó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.

Con más de 1.335.000 visitantes en sus 25 versiones, 27.750 empleos generados y más de 2.100 alianzas construidas, FAREX se ha posicionado como una de las plataformas más relevantes de la economía creativa y sostenible en Colombia, impulsando el valor de lo hecho a mano y el trabajo de comunidades artesanas de todo el país.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay destacó que “nuestros artesanos representan talento, identidad y economía popular. Acompañarlos para que estén presentes en la mayor vitrina artesanal del país es una forma concreta de respaldar su trabajo y abrirles nuevas oportunidades de crecimiento”.

La participación de los artesanos cartageneros en FAREX 2026 reafirma el compromiso del IPCC con el fortalecimiento del sector artesanal, el cual se amplificó durante 2025 con la participación del sector en diferentes festivales, múltiples escenarios que dignificaron su arte y la realización del Primer Festival Artesanal ‘Manos que cuentan Historias’.