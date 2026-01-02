Alza del salario mínimo preocupa a restaurantes: “están haciendo las matemáticas y no les da”

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para La W, la consultora Margarita Bernal habló sobre el impacto que tendrá el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 sobre el sector gastronómico.

Bernal explicó que, si bien no está de acuerdo con que no se le pague lo justo ni lo correcto a los empleados del sector, a la mayoría de los empleados del sector gastronómico se les paga el salario mínimo más las propinas: “Con este incremento del salario mínimo, me han escrito montones de amigos restauranteros (…) diciendo que están haciendo las matemáticas y que no les da”.

“La situación para ellos es muy difícil, no solamente por esto, (sino) porque hay una suma de factores que han afectado al sector durante un periodo que viene largo, que es la inflación, las horas extras, ahora los recargos de las bebidas y los licores con ese IVA. Todo eso va sumando en las matemáticas de los restaurantes”, indicó.

Por eso, sostuvo que los restauranteros están preocupados porque, al final, “esto va a generar desempleo o informalidad, que es lo que no queremos y lo que no se busca”.

En ese sentido, sostuvo que es necesario “reinventar nuevamente a este sector, que después de la pandemia (lo ha hecho) y es increíble, da felicidad, pero tiene que buscar otras maneras de continuar con el servicio o mirar un tema más delicado, que es el cierre”.

