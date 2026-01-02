500 actores turísticos se formaron en inglés

Con el objetivo de impulsar el desarrollo económico de la ciudad a través del turismo, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de las secretarías de Hacienda y Turismo, y el Centro Cultural Colombo Americano de Cartagena culminaron el programa de formación en tres niveles de inglés.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Un total de 494 actores del sector turismo, entre los cuales se encuentran libreros del Parque Centenario, guías turísticos, taxistas, vendedores, actores de playa y personal de servicios, fueron los beneficiarios del programa que finalizó el martes 30 de diciembre con la entrega de constancias de los niveles de inglés cursados.

La formación se desarrolló con clases presenciales, docentes especializados y material académico incluido, bajo el enfoque “Inglés para el Trabajo y el Desarrollo Humano”, una iniciativa diseñada por el Colombo Americano para la aplicación inmediata del idioma en contextos reales como el servicio al cliente, la hospitalidad y la guianza turística, fortaleciendo así las competencias comunicativas y laborales de los participantes.

El secretario de Hacienda, Haroldo J. Fortich González, destacó: “Desde la Alcaldía de Cartagena, en cabeza de nuestro alcalde Dumek Turbay Paz, y en convenio con la Secretaría de Turismo y el Colombo Americano, estamos complacidos con la implementación de este programa, que contribuye al fortalecimiento de las competencias comunicativas y laborales de los ciudadanos, facilitándoles el acceso a mayores y mejores oportunidades de empleabilidad; y aporta de manera significativa al desarrollo económico y turístico local”.

“Desde el Sindicato de Taxistas agradecemos inmensamente al Gobierno de Dumek Turbay, a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Turismo esta oportunidad que le han dado a nuestros taxistas de capacitarse en inglés. En esta Cartagena sostenible que viene con más avances y crecimiento en turismo, podemos avanzar a la par con esta importante formación”, afirmó Fran Sánchez Castilla, presidente del Sindicato de Conductores de Taxis de Cartagena (Sincontaxcar) y uno de los beneficiarios del programa, durante la ceremonia de clausura en la sede Centro del Colombo Americano.

Un turismo más competitivo a nivel internacional

Desde la Secretaría de Turismo, la formación en inglés se consolida como una herramienta estratégica para fortalecer las capacidades del sector turístico, elevando la calidad del servicio y respondiendo a las dinámicas de un destino cada vez más internacional. Este tipo de procesos formativos permiten que los actores del turismo cuenten con mejores herramientas para comunicarse, orientando y brindando experiencias más completas a los visitantes extranjeros.

La apuesta por el bilingüismo no solo impacta de manera directa a quienes hacen parte del gremio, sino que contribuye a mejorar la percepción del destino, a dinamizar la economía local y a consolidar a Cartagena como una ciudad preparada para recibir al mundo, con un talento humano capacitado, competitivo y alineado con los estándares de los principales destinos turísticos internacionales.

“La calidad del turismo de una ciudad se construye desde su gente. Este programa de formación en inglés representa una apuesta clara por fortalecer las capacidades de quienes día a día atienden a nuestros visitantes y son la primera cara de Cartagena ante el mundo. Desde la Secretaría de Turismo creemos firmemente que invertir en el talento humano es clave para elevar la calidad del servicio, mejorar la experiencia del turista y seguir posicionando a Cartagena como un destino competitivo, cercano y preparado para recibir visitantes de todos los países”, expresó Teremar Londoño Zurek, secretaria de Turismo de Cartagena.

Para el Centro Colombo Americano de Cartagena, institución líder en la enseñanza del idioma inglés en la ciudad, este tipo de alianzas estratégicas refuerzan su compromiso con la construcción de una Cartagena más competitiva e inclusiva, orientada a la reducción de las brechas lingüísticas entre la comunidad local y los visitantes internacionales.