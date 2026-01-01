Tres personas fueron asesinadas el 31 de diciembre en Cúcuta y su área metropolitana

Cúcuta

Durante el miércoles 31 de diciembre se registraron varios hechos violentos en Cúcuta y su área metropolitana.

El primer crimen ocurrió en la vía que comunica al barrio San Gerardo con San Faustino. Un hombre identificado como Jesús Hemel Jiménez fue asesinado por sujetos armados cuando se encontraba en su vivienda.

Según las autoridades, la víctima sería conocida con el alias de Chunga y estaría relacionada con bandas delincuenciales que ejercen su accionar en el asentamiento humano Colinas de El Tunal, por lo que la principal hipótesis es un ajuste de cuentas.

Por razones de orden público, las autoridades no pudieron llegar al lugar, por lo que una funeraria se encargó del traslado del cuerpo hasta Medicina Legal.

Posteriormente, en el barrio Pisarreal, del municipio de Los Patios, se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida en avanzado estado de descomposición. Se conoció que se trataría de una mujer de la tercera edad. Las autoridades investigan las circunstancias de modo, tiempo y lugar del fallecimiento.

En el barrio El Centro, del municipio de Villa del Rosario, también se registró el asesinato de un hombre, al parecer, en medio de un robo. La Brigada de Homicidios de la Policía Metropolitana de Cúcuta investiga este crimen, ocurrido hacia el mediodía.

En horas de la noche, en el asentamiento humano Colinas de El Tunal, al interior de una vivienda, fue asesinado un hombre identificado como Martín Rodríguez. De acuerdo con las autoridades, hombres armados ingresaron al inmueble y lo ultimaron a disparos.

Finalmente, un hombre resultó herido en la ciudadela Juan Atalaya, por una bala pérdida durante la media noche. Esta persona fue trasladada al Policlínico donde recibió atención médica.