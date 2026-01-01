Hoy por Hoy Cartagena

Cartagena

Trágico choque entre camioneta y moto dejó una mujer muerta en La Báscula

En el accidente estuvieron involucrados una camioneta de alta gama y una moto

Colprensa

Colprensa

La tragedia empañó el amanecer de este primero de enero en Cartagena. Jennifer Carreño Chaparro, una mujer de 30 años y nacionalidad venezolana, perdió la vida tras un aparatoso accidente de tránsito registrado a las 3:06 de la mañana en la Transversal 54, a la altura del sector La Báscula.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con el reporte del DATT, el siniestro ocurrió frente al almacén Tuercas y Tornillos, cuando una camioneta Ford Raptor de placas JYP-519 impactó lateralmente a una motocicleta conducida por Francisco José de la Rosa, pareja sentimental de la víctima. El fuerte choque provocó que ambos ocupantes cayeran violentamente al pavimento.

Aunque Jennifer fue auxiliada rápidamente y trasladada al Hospital Universitario del Caribe, los médicos confirmaron su fallecimiento a las 3:20 a. m. debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades de tránsito ya iniciaron las investigaciones para determinar la responsabilidad de los conductores involucrados en este lamentable hecho que enluta a la comunidad extranjera en la ciudad.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad