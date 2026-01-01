Trágico choque entre camioneta y moto dejó una mujer muerta en La Báscula

La tragedia empañó el amanecer de este primero de enero en Cartagena. Jennifer Carreño Chaparro, una mujer de 30 años y nacionalidad venezolana, perdió la vida tras un aparatoso accidente de tránsito registrado a las 3:06 de la mañana en la Transversal 54, a la altura del sector La Báscula.

De acuerdo con el reporte del DATT, el siniestro ocurrió frente al almacén Tuercas y Tornillos, cuando una camioneta Ford Raptor de placas JYP-519 impactó lateralmente a una motocicleta conducida por Francisco José de la Rosa, pareja sentimental de la víctima. El fuerte choque provocó que ambos ocupantes cayeran violentamente al pavimento.

Aunque Jennifer fue auxiliada rápidamente y trasladada al Hospital Universitario del Caribe, los médicos confirmaron su fallecimiento a las 3:20 a. m. debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades de tránsito ya iniciaron las investigaciones para determinar la responsabilidad de los conductores involucrados en este lamentable hecho que enluta a la comunidad extranjera en la ciudad.