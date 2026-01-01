Miles de personas recibieron el 2026 en el Centro Histórico de Cartagena

Con la magia que caracteriza a La Heroica y bajo la luz de una luna radiante, Cartagena despidió el 2025 en una jornada marcada por la masiva asistencia y el buen comportamiento ciudadano. Miles de cartageneros, junto a turistas nacionales e internacionales, se tomaron las principales plazas y murallas del Centro Histórico para recibir las doce campanadas que dieron inicio al 2026.

Una noche de plazas llenas

Desde tempranas horas de la noche del 31 de diciembre, puntos emblemáticos como la Plaza de la Aduana, la Plaza de los Coches, Santo Domingo y San Diego lucieron al máximo de su capacidad. Familias enteras se dieron cita para compartir cenas y brindis al aire libre, consolidando a la ciudad como el destino preferido para las fiestas de San Silvestre a nivel mundial.

El ambiente festivo estuvo acompañado por la brisa caribeña y la alegría de los visitantes, quienes celebraron en paz hasta el amanecer del primer día de enero.

Para garantizar la tranquilidad de los asistentes, la Policía Nacional y las autoridades distritales desplegaron un robusto operativo de vigilancia en las zonas de mayor afluencia. Los uniformados custodiaron los accesos peatonales y los puntos de encuentro, permitiendo que la transición al nuevo año se viviera sin incidentes de gravedad en el cordón amurallado.

El primer amanecer del 2026

Con el inicio del nuevo año, la ciudad ya se prepara para recibir el flujo de turistas que llegan para la temporada de vacaciones de enero, donde eventos como el Cartagena Festival de Música y el Festival del Frito seguirán manteniendo viva la agenda cultural de la capital de Bolívar.