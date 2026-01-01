La celebración de fin de año en Antioquia deja 26 quemados con pólvora, nueve son menores de edad

Antioquia

En Antioquia, la celebración de fin de año nuevo deja un lamentable saldo de personas lesionadas con pólvora; muchos de ellos son menores de 14 años, lo que permite entender que los adultos no están ejerciendo con responsabilidad su papel de cuidadores de la infancia, esto según el más reciente reporte de la gobernación. Desde que inició el conteo de heridos a la fecha, se registran 173 casos de quemados.

Según la secretaria de Salud del departamento, Marta Cecilia Ramírez Orrego, entre el 31 de diciembre y las primeras horas del 1 de enero se registraron 26 personas quemadas en cuatro subregiones; siete de ellas en Medellín, seis son infantes. Lo que eleva más la preocupación es que del total del reciente reporte, nueve son menores de 14 años de edad.

“Pero lo más lamentable es que el día de ayer fueron nueve menores de 14 años de edad lesionados por pólvora, la mayoría en condición de observadores, y es inadmisible que un niño de un año, solo un año, haya resultado afectado. Recuerden que los padres son garantes de la salud y el bienestar de sus hijos menores”, recalcó la señora Ramírez Orrego.

De los 26 lesionados reportados hasta el momento, representa un aumento del 23.6 % en comparación con la cifra de la misma celebración del año anterior y se recalca que, debido a la cantidad de quemados en Antioquia, la ocupación en las unidades de quemados de adultos y niños hoy se encuentra al 100 %.