Exmilitantes de las FARC y de las AUC culminaron sus estudios de secundaria en Santander

Bucaramanga, Santander

Un total de 31 personas vinculadas a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) culminaron el 2025 su bachillerato académico en los territorios de Santander y el Magdalena Medio.

El logro se promovió gracias al modelo educativo flexible Tejiendo Saberes y a la estrategia pedagógica Maestro Itinerante, desarrollados en articulación con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y varias instituciones educativas del departamento.

La iniciativa permite el acceso a la educación formal, el fortalecimiento de competencias básicas y ciudadanas con el objetivo de aportar a la reducción de ciclos de exclusión social, contribuyendo a las garantías de no repetición.

Por ejemplo, el modelo Tejiendo Saberes busca fortalecer el tejido social a través de la educación, brindando atención a personas objeto de atención de la ARN, sus familias y miembros de la comunidad. Durante la vigencia 2025, este modelo se implementó junto a la Institución Educativa Balbino García, en Piedecuesta, y la Institución Educativa Comuneros, en Bucaramanga, con clases presenciales cada ocho días.

Las ceremonias de grado se realizaron en dos jornadas: el 29 de noviembre en Piedecuesta, donde se graduaron cuatro personas de los procesos de Reintegración y Reincorporación, y el 30 de noviembre en Bucaramanga, donde recibieron su título dos personas vinculadas a los procesos de Atención Diferencial y Reincorporación.

De manera complementaria, la ARN implementó la estrategia Maestro Itinerante mediante convenio con la UNAD, facilitando el acceso a programas de alfabetización y educación básica y media a través de Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI), en modalidades semipresenciales, virtuales y a distancia.

Gracias a esta estrategia, 25 personas obtuvieron su título de bachiller académico en diferentes instituciones educativas del territorio, entre ellas el Colegio Comuneros, el Colegio Avelina Moreno, el Instituto Técnico La Integrada, el Instituto Técnico en Comunicación y la UNAD.