EPA Cartagena atendió 2.661 animales silvestres en el CAV durante el 2025

El Centro de Atención y Valoración (CAV) de EPA Cartagena fue el refugio de cientos de animales de fauna silvestre. Durante este año se recibieron 2.661 ejemplares rescatados, decomisados y entregados voluntariamente, lo que representa un aumento significativo en comparación con años anteriores.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Se fortaleció el equipo técnico y profesional para la atención de los casos, lo cual ha contribuido de manera importante a una mejor protección de la fauna silvestre en la ciudad, consolidando al CAV como un modelo exitoso para la conservación de la biodiversidad y como el único centro de este tipo en la región.

Durante el 2025 se destacó el ingreso de 2.661 animales, siendo las aves el grupo con mayor número de ingresos, debido a la costumbre existente en la ciudad de mantenerlas en jaulas o en cautiverio. Las principales especies que ingresan son canarios, pirras, loros, rositas, papayeros, piguas, gavilán pollero y goleros. Aunque son las de mayor ingreso, no son las que más se liberan, debido a las malas condiciones en las que llegan al CAV, como golpes, fracturas y descargas eléctricas.

Por lo general, los reptiles son animales más resistentes, lo que permite su recuperación y un mayor porcentaje de supervivencia, siendo estos los animales más liberados durante el 2025. En total, se liberaron 1.820 individuos entre aves, mamíferos y reptiles, en reservas y en distintas regiones, de acuerdo con su zona de distribución.

Así mismo, se registraron 310 animales que no resistieron las consecuencias de las graves heridas causadas por atropellamientos, maltratos o el prolongado tiempo en cautiverio, lo que les generó enfermedades o daños irreversibles.

EPA Cartagena hace un llamado a la ciudadanía para proteger y cuidar la fauna silvestre, evitando su captura, tenencia y maltrato. Asimismo, invita a realizar entregas voluntarias o a denunciar cualquier caso de maltrato de fauna silvestre a la línea 300 680 6370, contribuyendo así a la conservación de la biodiversidad y al bienestar de los animales.