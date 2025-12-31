Una mujer muerta y varios heridos deja accidente de tránsito en la vía Cúcuta–Puerto Santander. / Foto: Cortesía comunidad.

Norte de Santander

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la vía que comunica a Cúcuta con Puerto Santander, a la altura del sector Puerto Nuevo. El hecho involucró a un vehículo de servicio público que, presuntamente, perdió el control y terminó volcado.

De manera preliminar, se conoció que una mujer, al parecer en estado de embarazo, perdió la vida, mientras que varias personas resultaron lesionadas.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado de manera oficial; sin embargo, algunas de las víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales de Cúcuta, donde reciben atención médica.

El hecho es materia de investigación.