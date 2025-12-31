Tigres de Cartagena vuelve a doblegar a Caimanes de Barranquilla, en el último juego del 2025

Daniel Vellojín se voló la cerca en su primer turno, luego remolcó a Dayan Frías con la carrera ganadora, Alan Perdomo se llevó la victoria, Jefferson Villabona logró el salvado, David Lorduy cargó con el revés y Tigres derrotó 4 carreras por 3 Caimanes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En el último juego de la temporada regular en el 2025, los aficionados disfrutaron de un juego intenso que solo vino a definirse en el octavo episodio con el imparable de Daniel Vellojín.

Tigres atacó temprano, en el primer episodio, con dos “outs” colgados, Daniel Vellojín le pescó un buen lanzamiento a Moisés Díaz y se llevó la cerca por el jardín derecho para poner las acciones (1 por 0).

Los cartageneros aumentaron la cuenta (2 por 0) en el cierre de la tercera entrada cuando Jesús Valdez la desapareció por el jardín derecho ante picheo de Moisés Díaz.

Caimanes fabricó su primera carrera en el quinto capítulo ante el abridor Julio Teherán, Shalin Polanco pegó imparable al jardín derecho y Diego Contreras sacudió doblete para dejar el juego (2 por 1).

Los visitantes se fueron arriba (3 por 2) en la parte alta de la sexta vuelta, Juan Fernández recibió boleto anotando por “Wild Picht” de Randy Cuentas y Darío Borrero pisó la goma en jugada de selección.

Tigres empató el juego en la séptima entrada (3 por 3), Ronaldo Hernández sacudió doblete al prado derecho, pisando la goma tras el doble al jardín central de Guillermo Quintana.

El equipo de casa fraguó la victoria (4 por 3), en el cierre del octavo episodio, Dayan Frías pegó imparable, avanzó a segunda por el toque de sacrificio (SH13) de Rubel Céspedes, anotando la del gane luego del sencillo de Daniel Vellojín al jardín derecho.

En el noveno episodio el relevista Jefferson Villabona tiró pelota fina dominado a Diego Contreras y Carlos Arroyo, por la vía 63, cerrando con broche de oro al ponchar al bateador emergente Andrés Villafañe.

Labor de los lanzadores

Por Tigres abrió el grandes ligas Julio Teherán (5.0 entradas), dejó el juego ganado, pero no tuvo decisión, luego siguieron; Randy Cuentas (0.0), Gilberto Chu (1.0), Deivy Méndez (1.0), el ganador Alan Perdomo (1.0) y salvó el duelo Jefferson Villabona (1.0).

Por Caimanes el abridor Moisés Díaz no tuvo decisión en 5.0 entradas, luego pasaron por la loma; Yeury Gervacio (1.0), Elkin Alcalá (0.2), el relevista perdedor David Lorduy (0.1), Kevin Escorcia (0.2) y Jean Carlos Herrera (0.1).

Destacados en la ofensiva…Daniel Vellojín, de 4-2, 1 jonrón, 1 anotada, 2 carreras remolcadas. Jesús Valdez, de 2-1, 1 jonrón, 1 boleto, 1 anotada, 1 impulsada. Ronaldo Hernández, de 3-2, 1 doble, 1 anotada y Dayan Frías, de 4-1, 1 anotada, sobresalieron por Tigres de Cartagena.

Por Caimanes de Barranquilla; Diego Contreras, de 5-2, 1 doble, 1 carrera impulsada. Carlos Arroyo, de 5-3 y Shalin Polanco, de 3-2, 1 boleto, 1 carrera anotada.

Toros se hace respetar en casa

El joven pelotero cartagenero Sebastián Silva entra en los libros de récord al pegar dos jonrones, el ultimo con dos a bordo, José González se llevó el triunfo, José Martínez logró el salvado, Manuel Chacutt cargó con el revés y Toros doblegó 4 carreras por 3 a Vaqueros.

Toros de Sincelejo sacó la casta en casa en el cierre del octavo episodio, perdían 3 carreras por 1, Sebastián Silva se convirtió en el Más Valioso al sacudir jonrón remolcando también a Mark Torres y José Astudillo.

Fue una noche de 4 batazos de circuito completo en el estadio “20 de Enero” de Sincelejo, por Toros el héroe Sebastián Silva pegó dos bambinazos, remolcó las 4 careras de su equipo, por Vaqueros se volaron la cerca, Andrés Angulo y José Ramos.

Tigres de Cartagena recibirá a Toros de Sincelejo el sábado 3 y el domingo 4 de enero del 2026, mientras Caimanes de Barranquilla visita a Vaqueros de Montería.