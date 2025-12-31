El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Seguirá generando vacíos, no es suficiente: Acemi tras resolución del MinSalud para aumento de UPC

La presidenta de Acemi, Ana María Vesga, pasó por los micrófonos de La W para hablar acerca de la resolución del Ministerio de Salud que estableció el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), señalando que esto tiene un impacto positivo porque se cumple la orden de la Corte Constitucional, pero también uno negativo, pues se seguirán generando vacíos en el sistema de salud de Colombia.

“En el régimen contributivo tenemos un serio problema y es que ese 9% es de lejos insuficiente con lo que realmente consume el régimen, que es donde está la mayor proporción del gasto en salud en el país y es la mitad de la población”, afirmó.

Así las cosas, Vesga comentó que, si la UPC se sigue pagando como hasta la actualidad, “seguirá generando vacíos porque no es suficiente”.

¿EPS han presentado métodos alternativos para calcular la UPC?

Aseguró que la metodología con la que se está calculando la UPC tiene más de 25 años, por lo que “se quedó corta” para medir el gasto en salud de la población.

“Una de las propuestas era la necesidad de actualizar los ponderadores: forma en que se mide el envejecimiento de la población, zonas dispersas y carga de la enfermedad”, sostuvo.

Lea aquí: Agremiaciones del sector salud están inconformes por el aumento de la UPC

Mensaje a los pacientes para 2026

“El sistema sigue enfrentando un fuerte deterioro. Lamentablemente, lo que hemos visto en estos últimos años es un incremento inédito del gasto privado, entonces quien tiene capacidad, compra medicamentos y paga consultas”, mencionó.

Finalmente, advirtió que el aumento en el salario mínimo para el año nuevo tendrá un fuerte impacto en el gasto en salud.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause Seguirá generando vacíos, no es suficiente: Acemi tras resolución del MinSalud para aumento de UPC 10:54 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: