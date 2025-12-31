Puesto de salud de Filo el Gringo resultó afectado tras incursión armada de las disidencias

Catatumbo

La incursión armada en el corregimiento Filo el Gringo, jurisdicción del municipio de El Tarra, afectó la infraestructura donde funciona el puesto de salud.

“En la madrugada, en el sector de Filo el Gringo, hubo un ataque cercano al puesto de salud, un ataque con drones y unos disparos que afectaron la infraestructura", explicó Juan Bitar, director del Instituto Departamental de Salud - IDS -.

Resaltó que “no fueron graves los daños, pero sí afecta la prestación y a la atención de salud de la población”.

Agregó además que “se ha tratado con la parte médica de hacer todo el proceso, pero ha sido difícil por la situación de que un grupo armado al margen de la ley, que está haciendo el ingreso al municipio, ha afectado todos los traslados, toda la atención, toda la misión médica en ese sector”.

Este ataque no afectó al personal médico. Sin embargo, por el recrudecimiento del conflicto, estos están solicitando ser trasladados de la zona.