Pasto despide el 2025 con el Tradicional Desfile de Años Viejos

86 motivos incluyendo murgas participan hoy en la senda del Carnaval

Pasto-Nariño

Como es habitual la capital de Nariño despide el año con el tradicional desfile de Años Viejos, como parte de la programación del pre-carnaval de Negros y Blancos, ante sala de la fiesta magna que arranca el próximo 2 de enero.

La senda se abre desde las 10 am con el paso de los motivos inscritos ante Corporcarnaval. Posteriormente se dará paso al desfile de autos clásicos.

Para este desfile, las autoridades y entidades encargadas de la organización tienen lista la logística que permite a los espectadores observar el recorrido con garantías de seguridad.

La concentración del desfile será en la Kra 27 con Panamericana para terminar en la avenida Alfonso Zambrano.

Estos son los motivos que participarán entre murgas y Años Viejos.

1. JOSE IGNACIO ROSERO PORTILLA –VUELO DE LIBERTAD

2. CLAUDIO FERNANDO AREVALO MIER – MURGA DE ANDINOS - SONEROS DEL GALERAS -

3. BAYRON ARMANDO ROSERO GUACAS - UN JAQUE MATE A LA VERDAD

4. OMAR HERNANDO BOTINA MOLINA - TOCANDO FONDO

5. EDGAR ARTURO JUAJINOY ORTEGA – MURGA DE METALES Y MADERAS - AIRES DE MI TIERRA –

6. SANTIAGO PEREIRA DÍAZ - ¡JUSTICIA CHUCHINGA Y TIRITINGA!

7. FABIAN MUÑOZ CABRERA - LA JUSTICIA COJEA, PERO LLEGA...

8. WILIAN ENILSEN BENAVIDES PANTOJA – MURGA DE FUELLES - SAN JUAN -

9. JESÚS HERNANDO TUMAL TORO - FIESTA EN TRÁMITE

10. SANDRA MILENA ZAMBRANO ARANDA – ! ¡NI OLÉ! POR LA LEY ANGEL

11. DANIEL FELIPE DAVID MONTALVO - MURGA DE ANDINOS - CANTARES DE URKUNINA -

12. MICHAEL STEVEN MAIGUAL RAMOS - CAOS MUNICIPAL

13. DIEGO ESTEBAN SOTO ROSAS - MUCHO VISA JE ...

14. JAIRO CRIOLLO SANTACRUZ – MURGA DE METALES Y MADERAS - NUEVA INTEGRACIÓN - 3163432912

15. GILBERTO JESÚS BENAVIDES – DESPLUMADA, ALICAÍDA Y DE LA PAZ, UN ENGAÑO MÁS

16. LAURA SOFÍA ABAHONZA GUACAS - HÉCTOR FABIAN GUACAS CRIOLLO - - VÍAS 2025: MÁS HUECOS QUE ESPERANZAS

17. JAIME BUENAVENTURA TABLA BOTINA – MURGA DE FUELLES - SON ... FAMILIAR -

18. ÁLVARO ANDRÉS ROMERO PAI - “CARRETA VA, CARRETA VIENE ¿Y LA SEGURIDAD PÁ CUÁNDO?”

19. GUILLERMO EDMUNDO ACHICANOY PARRA –- CRUELDAD HUMANA: ¿JUSTICIA CIEGA? 3107314863

20. HENRY PÉREZ CALPA – MURGA DE ANDINOS - ARMONIA SUREÑA –

21. NANCY PATRICIA CHAVES EGAS - ST: SERVICIOS DE TRANSITO MIS KUATES

22. JUAN DIEGO DE LA CRUZ DELGADO –- “LA BANDA DE LUCHITO”

23. LUIS HERNÁN LÓPEZ MEJÍA LA – MURGA DE METALES Y MADERAS - COLONIA SUREÑA -

24. MIGUEL FABIAN PUERRES CRUZ – 3157094578 - PRENDAN LA MECHA " DE CASABÓN – 2025

25. MARTIN ALEXANDER CAICEDO JURADO –- LA VENCIDAD DE LOS FIRMES ‘SE NOS CHISPOTEO’

26. WILSON ARMANDO FLORES MENESES – MURGA DE FUELLES - LA BANDA DE WILLY

27. CLAUDIA ALEJANDRA BOLAÑOS CORTES –- HOMENAJE A SHERLOCK

28. JUDITH STELLA DIAZ ARCOS –- “S.O.S DE PALESTINA PARA EL MUNDO”

29. HECTOR FABIAN CALDERON TOLEDO – MURGA DE ANDINOS - KINDE SIKURIS -

30. DARWIN ARTURO SANTACRUZ MORENO - “EL TORO EMBISTE EL CENTRO” ¡VENDEDORES A CORRER!

31. ALVARO CLAUDIO BARCENAS INGUILAN - - EL CUY - DADOR DE LA PAZ Y LA VERDAD

32. NEY ALEXIS DIAZ MONCAYO – MURGA DE METALES Y MADERAS - LA PARRANDERA

33. LIDIA MIRLEY SABOGAL ARIZA –- BESTIAS HUMANAS

34. HUGO MIGUEL MUÑOZ RAMIREZ –- DOMANDO AL DEMOYANKIE

35. NOHEMI INSANDARA BOTINA - MURGA DE FUELLES - LOS ZARCILLEJOS -

36. PAOLA ANDREA DIAZ MARTINEZ - ¡SIN QUERER QUERÍENDO?

37. JULIAN ESTEBAN ACHICANOY ACHICANOY –“DE UN PATADÓN, LAS BOMBAS DE VUELTA A DONAL TROMPS”

38. SEBASTIAN RICARDO DIAZ GUERRA – MURGA DE ANDINOS - KALLPA SISAY

39. JAIME ALBERTO ERAZO PEÑA – 3147259261 - DINOSAURIOS DE LA CORRUPCIÓN

40. JESUS HERNAN ARCINIEGAS CASTRO – 3165588616 - MUCHAS GRACIAS VIEJO AMOR

41. FRANCO JESUS MARTINEZ CASSETTA – MURGA DE METALES Y MADERAS - LA BOMBONÁ -

42. WILLIAM FERNANDO MUÑOZ MONTANCHEZ –- TODO FUE POR MI CULPA

43. DANIEL FELIPE CEBALLOS HERNANDEZ - - LA PAZ PAS PAS PAS

44. JESSICA ANDREA CERON GRANJA – MURGA DE FUELLES - HERMANOS GRANJA –

45. JHON JAIRO MAIGUAL MARTINEZ - VENGA QUE NO ES PA´ ESO…

46. ANDRES FELIPE MONCAYO CONCHA –- TRUMP PON POOM

47. LUIS MIGUEL DIAZ JURADO – MURGA DE ANDINOS - SUR WAYNA “LOS MUSICOS DEL PUEBLO” -

48. MAYRA ALEJANDRA CERON TORRES – 3155501345 - SHERLOCK JUSTICIA Y PAZ

49. JUAN PAULO CHAVERRA APRAEZ - - METÁSTASIS TRICOLOR. ENFERMEDAD QUE VA AL NÚCLEO

50. MARIA ALEJANDRA PORTILLA GUEVARA – MURGA DE METALES Y MADERAS – CARNAVALERA

51. PABLO ANDRES PAZ GAMBOA – - ALVARITO ALIMAÑA

52. JOHANA KATHERINE GARCIA DELGADO - MISION CARRETA IMPOSIBLE (PARA EL ALCALDE)

53. LUIS GUILLERMO GOMEZ GUERRA – MUURGA DE FUELLES - LA TÍPICA SUREÑA -

54. FRANCISCO JAVIER JURADO - ENTRE MULAS Y PROMESAS A CABAL´GAR

55. EYBAR EDMUNDO INSUASTY ALVARADO - LA CORNADA DE NICOLAS

56. JOSE LUIS RODRIGUEZ CORDOBA – MURGA DE ANDINOS - HERENCIA Y TRADICIÓN -

57. CECILIA DE JESUS CUELTAN CUARAN – ¡ADVERTENCIA! PRESIDENTE MODO BRAYAN

58. NELSON LEONARDO CUARAN GOMEZ– FOTOFORTUNA

59. ROSA MARY RODRIGUEZ VELANDIA – MURGA DE METALES Y MADERA – AGUALONGO -

60. DANIEL ALEXANDER YELA PABON - - “LA LOCURA DEL RASTRILLO”

61. LUIS ALFONSO CHAMORRO SOLARTE –- A CABALLO VAMOS PAL MONTE

62. ALFONSO PORFIRIO ROSERO ARCOS – MURGA DE FUELLES - SON DEL RECUERDO -

63. SANDRA LILIANA ORTEGA ENRIQUEZ –- LA FIESTA EN EL PATIO CENTRAL “EL CACHIRI”

64. MICHAEL DAVIS BURBANO PONCE –- ADIOS SABROSURA

65. ANDERSON SEBASTIAN RODRIGUEZ BURBANO - MURGA DE ANDINOS - SON DEL CARNAVAL -

66. JESSIKA VIVIANA RUIZ LAGOS –- PERROS RABIOSOS

67. MONICA LUCIA GUERRA ERAZO –- EL TRUMP SARANDENGUE

68. LUIS SERVIO YAQUENO CRIOLLO – MURGA DE METALES - SAN PEDRO DE GENOY

69. CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ ARAUJO - 3166536875 - LUIS ALF. Y LA VERSIÓN DE LOS RAMÍREZ

70. JUAN DAVID BENAVIDES ZAMBRANO –- LA CACERÍA CONTINUA

71. BYRON DANNY JIMENEZ MARTINEZ – MURGA DE FUELLES - SON NEL – MAR -

72. CARLOS ORLANDO PABON GUERRERO –- LA JUSTICIA TARDA, PERO LLEGA

73. CARLOS MILLERAND ZAMBRANO RUIZ –- LA MUJER MULA.

74. JOHNNY ARMANDO MONCAYO BOTINA – MURGA DE ANDINOS – KANTOAMERICA

75. ODERAY DEL ROSARIO ROSERO –- CASI PRESO POR EL PROCESO.

76. DANIELA FERNANDA GARZON CARVAJAL - LOS CHUPONES DE DON JUANITO

77. JAIME ANDRES RODRIGUEZ VELANDIA – MURGA DE METALES DE MADERAS - LA PIRAGUITA SUREÑA -

78. JORGE LUIS CALDERON BURGOS – TrumPAZo infernal

79. OMAIRA DEL SOCORRO BASTIDAS PATIÑO –- LOS HEROES EN PASTO ¡SI EXISTEN!

80. HANS FREI VILLOTA GONZALEZ – MURGA DE FUELLES - LOS JUGLARES DE SAN JUAN – 3177503013

81. KEVIN LEANDRO JOJOA DIAZ –- PROFESIONAL EN HUMILLACIÓN ESPECIALISTA EN CLASISMO

82. JIMMY ALBERTO GUACAS OBANDO –- ESTE VIEJO NO SE QUIERE IR

83. JOHANA MELISA MAIGUAL MAIGUAL – MURGA DE ANDINOS - AIRES DE SAN JUAN

84. ANA MARCELA CAICEDO BOLAÑOS - EL TIGRE SALVADOR

85. ROBERTO DUBAN GONZALEZ ORDOÑEZ - - LA PIRIROBA

86. JOSE JULIAN ZAMBRANO ESTRADA – MURGA DE FUELLES - SON DE MI TIERRA –

