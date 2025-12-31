Motociclista fallece tras chocar con semáforo en la intersección de Parque Heredia

La madrugada de este 31 de diciembre se tiñó de luto tras un fatal accidente de tránsito registrado en el sur de la ciudad. Un hombre, identificado preliminarmente como miembro del INPEC, perdió la vida de manera instantánea tras colisionar violentamente contra la base de un semáforo.

Los hechos

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 03:50 AM en la diagonal 32 número 83-58, justo en la intersección que conduce al sector de Parque Heredia.

Según los primeros reportes de las autoridades, la víctima, identificada como Christian Andrés Bitar Julio, se movilizaba en una motocicleta marca Bajaj, línea Dominar 250, de color negro y placas MKE-74H.

Hipótesis del accidente

Las versiones preliminares indican que Bitar Julio habría impactado inicialmente contra el sardinel de la vía, lo que provocó que perdiera el control total del vehículo. Tras el primer choque, el motociclista salió proyectado contra la estructura de un semáforo ubicado en el sector.

Debido a la fuerza del impacto, el hombre falleció en el lugar de los hechos de forma inmediata. Al sitio llegaron unidades de tránsito y criminalística para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar la investigación técnica que permita esclarecer si hubo exceso de velocidad o alguna falla mecánica involucrada.

Sobre la víctima

Trascendió que Christian Andrés se desempeñaba presuntamente como guardián del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Sus allegados y colegas lamentan profundamente este suceso que enluta a una familia cartagenera a pocas horas de finalizar el año 2025.