Hombre fue asesinado a disparos en Seis de Reyes en Cúcuta

Cúcuta

Un hombre identificado como Jesús Emel Jiménez, conocido con el alias de “Chunga”, fue asesinado a disparos en el asentamiento humano Seis de Reyes, muy cerca de la Cárcel de Cúcuta.

Al parecer, sujetos armados llegaron hasta su vivienda y le dispararon sin mediar palabra, para luego huir con rumbo desconocido.

En la zona donde ocurrió el crimen hacen presencia varias bandas de delincuencia común y grupos al margen de la ley, por lo que las autoridades investigan si la muerte de esta persona estaría relacionada con estos hechos.

Se prevé que un fuerte dispositivo policial ingrese al sector para realizar la inspección técnica al cadáver y adelantar las investigaciones correspondientes, en esta zona considerada una de las más peligrosas de Cúcuta.

Este hecho se suma al reciente asesinato de otro hombre ocurrido en el barrio Sevilla, en la tarde del martes 30 de diciembre. La víctima fue identificada como Luis Orlando Martínez Silva, de 80 años.