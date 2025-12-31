Fallece mujer tras ser atropellada por un motociclista en la Avenida Pedro de Heredia

Una mujer perdió la vida en el Hospital Universitario del Caribe tras no soportar las lesiones provocadas por el impacto de una motocicleta.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El accidente

El siniestro se registró aproximadamente a las 19:40 horas (7:40 PM) del martes, sobre la Avenida Pedro de Heredia, a la altura de la diagonal 22.

En el hecho se vio involucrada una motocicleta con placas GBM-22G, la cual era conducida por el señor Daniel José Moralez Pastrana. Por causas que aún son materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito, el motociclista arrolló a la señora Angelina Almanza Mendoza, quien intentaba cruzar o se encontraba sobre la mencionada vía principal.

Deceso en el centro hospitalario

Tras el fuerte impacto, la señora Almanza Mendoza fue auxiliada y trasladada de urgencia al Hospital Universitario del Caribe (HUC). A pesar del esfuerzo del cuerpo médico y de permanecer bajo observación durante varias horas, se confirmó su fallecimiento a las 02:22 AM de este 31 de diciembre.

Investigación en curso

Las autoridades competentes han iniciado el proceso de recolección de pruebas y testimonios para determinar la responsabilidad del conductor de la motocicleta en este tipo de accidente definido como atropello.

Este suceso se suma a la racha de accidentes que han empañado el cierre del año 2025 en la capital de Bolívar, encendiendo las alarmas sobre la seguridad peatonal en las vías de alto flujo vehicular como la Pedro de Heredia.