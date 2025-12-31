Este 5 de enero de 2026 Afinia retomará mantenimientos en Bolívar

Afinia, filial del Grupo EPM, continúa ejecutando su plan de modernización de redes eléctricas para fortalecer la continuidad y calidad del servicio. Entre el 5 al 11 de enero, se desarrollarán actividades de mantenimiento, reposición de infraestructura, normalización de equipos y mejoras en subestaciones diversos municipios de Bolívar y Magdalena.

Las labores requerirán interrupciones programadas del servicio en los siguientes municipios, corregimientos y/o sectores:

LUNES, 05 DE ENERO

Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 7:40 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en barrios de San Juan Nepomuceno: Centro, La Bodega, Hurpango, El Recreo, Guamal; y veredas de San Juan de Nepomuceno: Guapango, Perico.

MARTES, 06 DE ENERO

Circuito Bayunca 2 de 6:20 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana de Clemencia: barrio La Candelaria, barrio Carrizal, barrio Cordialidad, barrio Cooperativo, barrio Callarena, barrio Caracolí, barrio Loma Fresca, barrio El Carmen.

Circuito El Carmen 3 de 7:39 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: carrera 37 con calle 24, barrio El Páramo.

MIÉRCOLES, 07 DE ENERO

Circuito Bayunca 1 de 6:20 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva: calle 11, barrio Las Flores, calle 14 con carrera 14, sector Plaza; calle 12 con carrera 11, barrio Colon.

Circuito Bayunca 2 de 6:10 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Santa Catalina: carrera 12 con calle 13, barrio 20 de Julio.

Circuito Marialabaja 1 de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Maria La Baja: carrera 15 con calle 12, barrio El Prado.

Circuito San Estanislao 2 de 6:00 a. m. a 6:30 a. m. y de 5:30 p. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Soplaviento: Finca El Chorrito. Zona rural de Repelón: Polideportivo, Barrio Media Tapa, Barrio El Bolsillo, Sector: Corregimiento Villa Rosa. El Porvenir (Compuertas). Zona urbana del municipio de San Cristóbal. Zona rural del municipio de San Cristóbal: Higueretal, Las Cruces.

Circuito San Estanislao 2 de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Zona rural de Repelón: Barrio La Sonrisa, El Cementerio, Los Almendros, El Parque, Barrio Nuevo, Barrio La Cruz, Urbanización San José, Barrio Tres Puntas, Barrio El Triple, Barrio La Loma, Sector: Corregimiento Villa Rosa.

Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 7:30 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Juan Nepomuceno, barrios: Barranquilla, Silencio, Los Nogales, urbanización El Valle, La Paz, San Pedro.

Circuito Talaigua Nuevo 2 de 8:20 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cicuco: Carrera 25 Con Calle 17. Sector: Centro Cultural Agripina Turizo Jiménez.

Circuito Villa Estrella 2 de 6:30 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Transversal 56 Entre Carrera 86 Y Carrera 81, Barrio El Pozón

JUEVES, 08 DE ENERO

Circuito Bayunca 2 de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Clemencia: carrera 12 y 13 con calle 1, barrio El Milagro.

Circuito Chambacú 7 de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 4 con calle 36, barrio Centro.

Circuito Sur de Bolívar de 3:00 p. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana y rural del municipio El Peñón. Zona rural del Banco: Vía El Banco - Cerrito, Vía Cerrito - El Peqon, Vía El Peqon - El Peqoncito, Vía El Peqoncito - Puerto Boca.

Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 7:20 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Juan Nepomuceno: Barrios La Mochila, carrera 12 desde calle 14 hasta calle 19, barrio Arriba.

VIERNES, 09 DE ENERO

Circuito Bayunca 1 de 6:30 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva: transversal 13 con calle 19ª, Barrio San José.

Circuito Bayunca 2 de 6:20 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Santa Catalina: carrera 16 con calle 13, barrio 20 de Julio.

Circuito Bayunca 3 de 8:40 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 6 con calle 15, corregimiento Bayunca.

Circuito El Carmen 1 de 7:30 a. m. a 5:20 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: carrera 47 con calle 38ª, barrio Brisas del Norte.

Circuito San Estanislao 1 de 6:00 a. m. a 6:30 a. m. y de 5:30 p. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana del municipio de Soplaviento: Barrio La Victoria, Barrio El Encanto, Barrio Manga, Barrio La Concepción. Zona urbana de San Estanislao: desde la carrera 11 hasta la carrera 14, calles 23 hasta la calle 26, barrio San José, Barrio Puerto del Dique, Arenal. Zona rural de San Estanislao: vía a Soplaviento, sector: La Macarena.

Circuito San Estanislao 1 de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Soplaviento: Barrio Maracaná, Barrio Ciudadela 2000, Barrio Villa Esperanza, Barrio La Arenita, Liceo Del Dique, Barrio La Loma, Barrio El Cañito, Barrio Las Playas, Barrio El Chispon, Barrio Centro, Barrio Montelíbano

SÁBADO, 10 DE ENERO

Circuito Cospique 2 de 6:30 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 4 con calle del Ferrocarril, Barrio Arroz Barato.

Circuito Sur de Bolívar de 5:00 a. m. a 8:00 a. m. Se interrumpirá el servicio en El Peñón, El Banco (Magdalena): Zona urbana y rural del municipio El Peñón. Zona Rural Del Banco: Vía El Banco - Cerrito, Vía Cerrito - El Peqon, Vía El Peqon - El Peqoncito, Vía El Peqoncito - Puerto Boca.

Circuito El Carmen 3 de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: desde la carrera 47 hasta la carrera 54 con calle 32 hasta la calle 38, Barrio El Prado.

Circuito Zaragocilla 4 de 6:10 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: diagonal 29d entre transversal 45y transversal 46, transversal 46 entre diagonal 29d y diagonal 29i, barrio Nuevo Bosque

DOMINGO, 11 DE ENERO

Circuito Sur de Bolívar de 5:00 a. m. a 8:00 a. m. Se interrumpirá el servicio en El Peñón, El Banco (Magdalena): zona urbana y rural del municipio El Peñón. Zona Rural Del Banco: Vía El Banco - Cerrito, Vía Cerrito - El Peqon, Vía El Peqon - El Peqoncito, Vía El Peqoncito - Puerto Boca.

Circuito San Estanislao 2 de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Estanislao: Zona urbana de San Estanislao: Barrio El Carmen, Barrio Roa, Barrio Rincón Guapo, urbanización Villa Valentina. Zona rural de San Estanislao: vía Arenal, vía Hacia Villanueva, Finca Karima, Finca El Comienzo, Finca Caño Lindo, Finca Carlos Silva, Finca Bolívar Viejo, Finca La Ceiba.

Afinia recuerda la disponibilidad de la línea telefónica 115 y aplicación para teléfonos móviles afiniapp para reportar eventos con el servicio de energía, e invita a sus clientes – usuarios a consultar la programación de interrupciones en la sección trabajos programados en el portal www.afinia.com.co y en el canal de WhatsApp Afinia trabajos programados Bolívar.