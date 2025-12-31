Despliegan 2.500 policías y un plan especial de tránsito en el Tolima durante fin de año

Tolima

La Policía Nacional dispuso de un amplio dispositivo de seguridad en el departamento del Tolima para garantizar la seguridad de los ciudadanos durante las festividades de fin de año, dentro del cual se destaca el despliegue de 2.500 uniformados.

El plan integral prioriza los municipios de El Espinal, Ortega, Melgar, Purificación, Lérida, Chaparral, Casabianca, Herveo, Falan y Frías, donde se fortalecerán las acciones operativas, preventivas y de control, con el propósito de prevenir delitos que afecten la seguridad ciudadana en zonas de alta afluencia turística o comercial.

El dispositivo contempla:

Incremento de patrullajes rurales y urbanos.

Presencia institucional en zonas comerciales, bancarias y turísticas.

Planes de control en corredores viales.

Actividades de prevención frente al hurto en todas sus modalidades.

Asimismo, los Grupos de Protección a la Infancia y Adolescencia, Carabineros, Inteligencia Policial, Investigación Criminal y el Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios (MSOPT) trabajarán de manera articulada para salvaguardar la integridad de residentes y visitantes.

De otro lado, la Seccional de Tránsito y Transporte activó un amplio dispositivo de seguridad vial en las vías nacionales del departamento, con la instalación de 16 áreas de prevención y control ubicadas estratégicamente en los principales corredores.

“Este despliegue operativo incluye control permanente a vehículos particulares, servicio público y transporte de carga, así como acciones preventivas orientadas a la reducción de la siniestralidad vial, el respeto por las normas de tránsito y el fortalecimiento del autocuidado por parte de los actores viales. También se adelantan verificaciones de documentos, control de velocidad, revisión de condiciones mecánicas, pruebas preventivas a conductores y campañas pedagógicas”, contó la teniente coronel Diana Liner Rojas, comandante (e) de la Policía en el Tolima.