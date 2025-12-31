El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Con apoyo de EEUU, no escuchan a nadie: director de ONG sancionada por Israel para operar en Gaza

Alex Kamarotos, director ejecutivo de Defence for Children International, una de las organizaciones a las que Israel retirará la licencia para operar en Gaza desde el 1 de enero, conversó con La W acerca de esta restricción del gobierno israelí a 37 ONG.

Ante las acusaciones de Israel de que esas ONG sancionadas tienen vínculos con organizaciones terroristas, Kamarotos negó y aclaró que trabajan con los derechos de los niños.

“Es una mentira. Trabajamos desde hace muchos años y conocemos las estrategias del gobierno israelí”, indicó.

Además, denunció que, durante varios años, el ejército israelí tomó en dos ocasiones computadores e información de sus instalaciones, pero nunca pudieron probar nexos con organizaciones terroristas.

¿Denuncian el incumplimiento a la Convención de Ginebra?

“Israel, con apoyo de EE.UU., no escucha a nadie. Hace días que el gobierno Trump ha hecho declaraciones en apoyo a Israel. Nosotros, aparte de la situación en Gaza, subrayamos la situación en Ramallah”, manifestó.

De otro lado, expresó preocupación por la situación de más de 80 niños que están detenidos en cárceles de Israel y que siguen sin juicio o acceso a la justicia. “Son prisioneros en situación de guerra”.

¿Israel cierra la puerta a las ONG?

Calificó las sanciones como “una trampa para los civiles”, pues han visto “niños que buscan ayuda humanitaria y les están matando”.

