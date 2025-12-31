Así funcionará el plan de movilidad en el Centro Histórico para las fiestas de fin de año

Con el objetivo de garantizar una movilidad segura, ordenada y una mejor experiencia para residentes, comerciantes y visitantes durante las festividades de fin de año y la celebración de San Silvestre, la Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), implementará un plan especial de movilidad en el Centro Histórico.

La medida contempla la peatonalización temporal de varios tramos viales de alto interés turístico, con el fin de desincentivar el uso de vehículos particulares, reducir la congestión, fortalecer la seguridad peatonal y promover un entorno más limpio y accesible. Esta iniciativa también busca impulsar la dinamización económica mediante la creación de espacios para actividades culturales y comerciales al aire libre.

Vías con restricción vehicular

Durante la implementación del plan, se permitirá la circulación vehicular únicamente en los siguientes tramos:

* Cra 2 (Cordón Amurallado)

* Calle 36, desde Cra 11 a Cra 2 (Calle del Cabo, de la Cruz, de la Moneda, San Agustín, Chiquita, Soledad, Estrella, La Mantilla, Gastelbondo)

* Cra 10 (Calle del Jardín, Carbonera, Pilar, Necesidad)

* Cra 6 (Calle del Tejadillo, Calle de la Universidad)

* Calle 32 (Calle Vicaría de Santa Teresa, de las Damas, de la Amargura)

* Calle 31A (Calle San Juan de Dios)

* Cra 7 (Portal de los Dulces, Carretero, Primera de Badillo)

* Calle 35 (Calle del Tablón, Avenida Carlos Escallón)

* Cra 9 (Calle del Boquete)

Fechas y horarios

El plan especial de movilidad, que contempla la peatonalización de varias zonas del Centro Histórico estará vigente desde el 31 de diciembre de 2025 hasta el 12 de enero de 2026, en el horario comprendido de 4:00 p. m. a 4:00 a. m. del día siguiente.

La administración invita a la ciudadanía a planificar sus desplazamientos con anticipación, hacer uso del transporte público y atender las indicaciones de los agentes de tránsito y personal de apoyo que estarán ubicados en los puntos de control.

Con estas acciones, se reafirma el compromiso con una movilidad sostenible, segura y con la protección del valor histórico y cultural del Centro Histórico durante una de las temporadas con mayor afluencia de visitantes del año.