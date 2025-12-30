Riña en el barrio La Candelaria terminó en tragedia: hombre murió tras ser acuchillado

En el barrio La Candelaria se presentó el homicidio de MANUEL GÓMEZ DE ÁVILA, de 29 años, natural de Cartagena y dedicado a oficios varios.

Según lo manifestado por la comunidad, al parecer, la víctima se encontraba consumiendo bebidas embriagantes, cuando llegó su agresor, sostuvieron un intercambio de palabras, el hoy occiso le dio la espalda, momento que fue aprovechado por el victimario para lesionarlo con arma blanca.

El fallecido alcanzó a ser trasladado a un Centro de Atención Primaria, donde llegó sin signos vitales.

A Manuel le registraba una anotación judicial por el delito de daño en bien ajeno. La inspección técnica a cadáver fue realizada por la Seccional de Investigación Criminal Sijin.