Red pública hospitalaria de Boyacá suspende servicios a afiliados de Nueva EPS

Hospitales de Tunja, Sogamoso y el Centro de Rehabilitación Integral garantizan urgencias, pero advierten riesgo para la sostenibilidad del sistema de salud en Boyacá

Boyacá

La crisis por el incumplimiento en los pagos de Nueva EPS, actualmente en intervención, continúa generando graves consecuencias en la red pública de salud de Boyacá. A partir del 1 de enero de 2026, varios hospitales del departamento suspenderán la prestación de servicios ambulatorios y, en algunos casos, de hospitalización a los usuarios afiliados a esta aseguradora, debido a las millonarias deudas acumuladas y a la falta de soluciones efectivas por parte del asegurador.

El Hospital Universitario San Rafael de Tunja, el principal centro de alta complejidad del departamento anunció que suspenderá las consultas especializadas, cirugías programadas y procedimientos diagnósticos ambulatorios para los afiliados de Nueva EPS. La medida responde a una deuda que asciende a 137 mil millones de pesos, cifra que, según la gerencia, pone en riesgo la estabilidad financiera de la institución.

El gerente del hospital, Germán Pertuz, explicó que la decisión se tomó luego de múltiples intentos fallidos de conciliación con la EPS. “Hemos sostenido varias mesas de trabajo, incluso con directivos del nivel nacional, donde se adquirieron compromisos claros que no se cumplieron. Esta es una decisión difícil, pero no tenemos otra alternativa”, señaló.

Pertuz detalló que el hospital factura en promedio 16 mil millones de pesos mensuales, lo que representa cerca de ocho meses sin recibir pagos, afectando la operación del centro asistencial. “No podemos poner en riesgo financiero al hospital ni afectar la atención de otros usuarios que sí cumplen con sus obligaciones”, enfatizó.

#IMPORTANTE Germán Pertúz, gerente de @HSanRafaelTunja explica la medida de suspensión de los servicios a los más de 540 mil usuarios de la @NuevaEPS_ en (excepto Urgencias), a partir del 1 de enero de 2026.

La EPS sobre pasas una deuda de 140 mil millones de pesos al Hospital pic.twitter.com/xDk6oqxxWN — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) December 29, 2025

La suspensión de los servicios ambulatorios impacta alrededor de 290 procedimientos quirúrgicos mensuales, además de cientos de citas con especialistas y exámenes diagnósticos. No obstante, el gerente reiteró que el servicio de urgencias continuará garantizado, conforme a la normatividad vigente y a la responsabilidad social del hospital.

A esta decisión se sumó el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., que mediante comunicado, informó que a partir del 1 de enero de 2026 suspenderá la prestación de servicios ambulatorios a los usuarios afiliados a Nueva EPS. La institución señaló que esta determinación obedece al incumplimiento reiterado en el pago de los servicios de salud, la notificación masiva y sistemática de glosas injustificadas, las fallas recurrentes en la plataforma de radicación de cuentas y la ausencia de espacios efectivos para la conciliación.

El @HRSogamoso informó que, desde el 1 de enero de 2026, suspenderá los servicios a usuarios de @NuevaEPS_ , la cual tiene una cartera vencida superior a $37 mil millones. pic.twitter.com/nash3A0j20 — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) December 30, 2025

Según el Hospital Regional de Sogamoso, la cartera vencida de Nueva EPS, con corte al 30 de noviembre de 2025, asciende a $5.491 millones de pesos, situación que hace insostenible la continuidad del servicio sin una contraprestación oportuna y efectiva.

De igual manera, la E.S.E. Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá anunció la suspensión de los servicios ambulatorios y de hospitalización para los afiliados de Nueva EPS a partir del mismo 1 de enero de 2026. De acuerdo con los estados financieros de la entidad, la aseguradora mantiene una cartera por $37.110 millones de pesos, lo que equivale aproximadamente al 45 % de la facturación institucional, generando un grave riesgo financiero para la sostenibilidad y operación del centro asistencial.

Las directivas de estas instituciones coincidieron en que, además de la falta de pago, la negación de la parametrización de tarifas institucionales, la notificación masiva de glosas sin sustento y la ausencia de voluntad para conciliar cuentas han profundizado la crisis y deteriorado la relación contractual con la EPS.

La E.S.E. Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá @ESECRIB informó que, desde el 1 de enero de 2026, suspenderá los servicios ambulatorios y de hospitalización a usuarios de @NuevaEPS_ , la cual tiene una cartera vencida superior a $5.491 millones. pic.twitter.com/FsgYibkaok — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) December 30, 2025

Pese a la magnitud de las medidas adoptadas, los hospitales reiteraron que la atención por el servicio de urgencias se mantendrá garantizada, en cumplimiento de la normatividad vigente y de su responsabilidad social y asistencial, con el fin de salvaguardar la vida y la salud de los pacientes.

Finalmente, los centros hospitalarios hicieron un llamado a Nueva EPS y a las autoridades competentes para que se adopten soluciones inmediatas y efectivas que permitan normalizar los pagos y evitar una mayor afectación a los usuarios del sistema de salud en Boyacá y en otras regiones que dependen de estos servicios.