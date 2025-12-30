“Nos tocó salir corriendo”: desplazados del Catatumbo siguen llegando a Cúcuta

Cúcuta

Desde muy temprano, varias personas arribaron a las instalaciones de la Defensoría del Pueblo en Cúcuta, luego de huir de los enfrentamientos entre disidencias de las FARC y el ELN que se registran en zonas rurales del Catatumbo.

Una de las víctimas relató a Caracol Radio que tuvo que abandonar su hogar en el sector de la vía La Gabarra, entre los kilómetros 16 y 17. “Allí fue donde se presentaron los enfrentamientos entre los dos grupos y a la gente le tocó salir corriendo. Todo quedó desolado. Esperamos que el Gobierno nos ayude a recuperar, aunque sea un poco, de lo mucho que se ha perdido”, expresó.

Según los testimonios, las familias han salido desplazadas de distintas maneras. “Hay personas que lo sacan a uno en vehículos y no cobran tan caro porque conocen la situación, pero hay gente que decide caminar. En mi caso, ya he salido desplazado dos veces este año; la primera fue el 18 de enero de 2025. Regresé para intentar recuperar mis herramientas, pero la situación empeoró”, aseguró otro afectado.

Las familias explican que decidieron llegar a Cúcuta en busca de ayuda estatal. “Llegamos para ver qué apoyo nos puede brindar el Gobierno Nacional. Por ahora me estoy quedando con mi hija, porque allá el conflicto no cesa. Ya son cuatro o cinco días de enfrentamientos y esto no para. Necesitamos que el Gobierno nos ayude y que los grupos nos den paz”, concluyó.