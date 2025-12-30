La UTB entregó placa conmemorativa a Aguas de Cartagena por sus 30 años de servicio
La distinción destaca el impacto de la empresa en el desarrollo de la ciudad
En el marco de la conmemoración de sus 30 años de servicio, Aguas de Cartagena recibió una placa de reconocimiento por parte de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), como exaltación a su trayectoria, aporte al desarrollo de la ciudad y compromiso con la sostenibilidad y la gestión responsable del recurso hídrico.
La placa fue entregada por Alicia Bozzi, Vicerrectora de Autonomía y Éxito Profesional de la UTB, en un acto que contó con el acompañamiento de Fadia Ahcar, Directora de Desarrollo, y María Andrea Corrales, Directora de Mercadeo y Comunicación, quienes hicieron entrega del reconocimiento a John Montoya Cañas, gerente de Aguas de Cartagena.
Durante el encuentro, el gerente de Aguas de Cartagena destacó la importancia de esta distinción y el valor del trabajo articulado con la academia: “Este reconocimiento representa un honor para nuestra organización y ratifica nuestro compromiso con Cartagena. Alcanzar 30 años es el resultado de una gestión constante, enfocada en la innovación y en la contribución al desarrollo sostenible de la ciudad, así como en el fortalecimiento del talento humano de la región”, señaló John Montoya Cañas.
Aguas de Cartagena agradece a la Universidad Tecnológica de Bolívar por este reconocimiento, que motiva a la organización a continuar trabajando con responsabilidad, excelencia y visión de futuro al servicio de la ciudad.