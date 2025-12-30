Hospital Universitario del Caribe recibió reconocimiento al cierre del año 2025

El Hospital Universitario del Caribe (HUC) de Cartagena, fue incluido en el Informe Anual de Hospitales Verdes y Saludables 2025, un reconocimiento que destaca a las instituciones de salud que avanzan en la implementación de prácticas sostenibles, responsables con el medio ambiente y comprometidas con la salud pública.

Esta distinción posiciona al HUC como referente regional en la adopción de estrategias orientadas a la reducción del impacto ambiental y al fortalecimiento de una atención en salud más consciente y sostenible.

La inclusión del HUC en este informe refleja el trabajo articulado que viene desarrollando la institución en materia de gestión ambiental, uso eficiente de los recursos, manejo adecuado de residuos hospitalarios y promoción de una cultura organizacional alineada con los principios de sostenibilidad.

Estas acciones hacen parte de una visión institucional que entiende la protección del entorno como un componente clave para el bienestar de los pacientes, colaboradores y comunidades a las que sirve.

Rodrigo Arzuza Jiménez, gerente del Hospital Universitario del Caribe destacó que “este reconocimiento es resultado del compromiso del talento humano y del respaldo de las autoridades del sector salud, lo que impulsa a la entidad a continuar fortaleciendo sus iniciativas verdes”.

El HUC reafirma así su propósito de seguir avanzando hacia un modelo de hospital sostenible, innovador y socialmente responsable, alineado con los estándares nacionales e internacionales de salud y medio ambiente a la vez que proyecta medidas para alcanzar la descarbonización propuesta en la agenda 2030.