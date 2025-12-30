Distrito de Cartagena recibirá hospital de Nelson Mandela e iniciará dotación

Luego de diez años de abandono, el Hospital de Mandela vuelve a brillar. Lo que se había proyectado como uno de los centros hospitalarios más importantes en el sur de Cartagena hoy es una realidad. La obra del hospital de Nelson Mandela avanza a buen ritmo: lo cual se traduce en acceso, calidad y oportunidad para la comunidad de este barrio y los más de 32 sectores que convergen a esta zona.

La obra, a corte del 30 de diciembre de 2025, se encuentra en un 97.58%, y esto garantiza que ya no es un elefante blanco como en su momento fue catalogada por la Contraloría General de la Republica, tras inversión de 29 mil millones de pesos. Este hospital será entregado a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, con toda la dotación necesaria, y servicios habilitados para la prestación de servicios en salud.

El nuevo hospital contará con cuatro pisos y una extensión de 1.970 metros cuadrados, donde se prestarán servicios de urgencias, consulta externa, hospitalización, odontología, medicina general, sala de parto, servicios de PYP y otras especialidades médicas. Con la apertura de servicios se beneficiará a más de 100 mil personas.

Actualmente, la obra de infraestructura se recibe con zonas 100% terminadas como hospitalización, servicio de urgencia, sala de parto, Promoción y Prevención, odontología, imágenes diagnósticas. En proceso de ejecución energización y conexión a red de alcantarillado.

El alcalde Dumek Turbay explicó que, tras recibir la obra, ahora procede solo la entrega de la dotación y de los equipos biomédicos, para que el próximo 30 de enero se haga la apertura oficial del nuevo hospital de Nelson Mandela.

“Nuestro propósito es trascender y, con el hospital, nos damos cuenta de que sí podemos hacerlo. La unión hace la fuerza y no es un logro solo de nosotros, es también de la comunidad. A la comunidad de Nelson Mandela nunca la escucharon, le bajaban los brazos, no eran dignificados y, entre lamento, lágrimas, desidia y desespero, nosotros llegamos a salvar a este hospital, este elefante blanco que se había prometido en algún momento; pero nunca se había cumplido y hoy estamos aquí, cumpliendo”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Esto es de la comunidad, para la comunidad, es un logro, es un mensaje de confianza y de esperanza de que lo que se propone en la Alcaldía que gobierna con el oído sí se cumple; pues nos esmeramos para que la comunidad, el cartagenero, la gente de esta linda ciudad tenga lo mejor. Y lo mejor es donde estamos hoy, en el nuevo hospital de Mandela”.

Por su parte, Rafael Navarro, director del Dadis, indicó: “Desde el DADIS se designó un equipo de profesionales encargado de realizar seguimiento diario a la obra, en cumplimiento a la instrucción del alcalde, Dumek Turbay Paz, cuyo objetivo es culminarla este año, la cual no tiene más prorroga. Una vez finalizada, la infraestructura será entregada a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, lo que permitirá habilitar toda la oferta institucional y garantizar a los usuarios espacios dignos, accesibles y adecuados para la atención en salud.

El alcalde Dumek Turbay terminó diciendo: “La tarea ahora es que esto funcione, es un esfuerzo de años, lo que hemos querido durante años hoy lo plasmamos hecho una realidad. Pero lo que viene ahora es lo más importante, porque quiero que la atención, el servicio, la oferta que se ofrezca a los mandeleros y mandeleras, y a varias comunidades vecinas sea la mejor de toda Cartagena. Este centro de atención hospitalaria tiene una exigencia: y es que de todos los centros de salud, este tiene que ser el mejor porque tiene todo para serlo”.

El Distrito reitera que esta obra constituye un paso fundamental en el fortalecimiento de la red hospitalaria de Cartagena, respondiendo a las necesidades de salud de una de las comunidades con mayor crecimiento poblacional de la ciudad.