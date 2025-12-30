Cuatro muertos y un herido dejan varios hechos violentos durante el lunes en Cúcuta

Cúcuta

Durante la jornada del lunes se registraron cuatro hechos violentos que dejaron cuatro personas muertas y una más herida.

El primer caso ocurrió en la calle 2, entre las avenidas 8 y 9, en el barrio El Callejón de Cúcuta, donde un hombre fue asesinado a disparos. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

El segundo hecho se presentó en el barrio Villa Camila, cerca de la avenida Demetrio Mendoza, donde Jhonathan Gabriel González Moreno fue atacado con arma de fuego mientras caminaba por el sector, perdiendo la vida en el lugar.

Posteriormente, cerca de la terminal de transporte, se registró otro homicidio en el barrio El Callejón. La víctima fue identificada como Jhon William Serrano Durán. Según el reporte preliminar, dos sujetos que se movilizaban en motocicleta llegaron a la zona, descendieron, ingresaron a un local comercial, le dispararon y huyeron con rumbo desconocido.

Finalmente, en horas de la noche y en medio de un presunto atraco, un delincuente murió tras ser abatido por su víctima. De acuerdo con la información preliminar, dos hombres habrían interceptado a un comerciante, a quien intimidaron con un revólver y le robaron varias joyas y teléfonos celulares. Durante la huida, el comerciante reaccionó y disparó contra los presuntos asaltantes.

En medio del enfrentamiento murió Taylor Sebastián Suárez Correa, quien recibió varios impactos de bala, mientras que su cómplice también resultó herido y logró huir hacia una zona boscosa.

Estos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades. Mientras tanto, el comerciante se presentó en las instalaciones de la estación de policía de Villa del Rosario, y presentó su arma y los documentos que acreditan su porte.