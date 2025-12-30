Corpretur impulsa integración del Caribe a la gran Ruta de Pueblos Musicales de Macondo

La Corporación Regional de Turismo del Gran Caribe (Corpretur) y sus aliados aceptaron esta semana la invitación hecha por varias Alcaldías y organizaciones culturales de los departamentos del Caribe Colombiano que quieren hacer parte de la Ruta Multidestino de Pueblos Musicales de Macondo que arrancó desde los municipios del Sur de la Guajira y centro del Cesar, pasando por Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba hasta el Urabá antioqueño.

En esta ocasión la expedición turística estuvo presente en los corregimientos de Gamero, Malagana y San Basilio de Palenque en la jurisdicción del municipio de Mahates bajo la coordinación de Corpretur y sus aliados en el territorio como la Junta de Acción Comunal de Gamero presidida por Yeremy Pájaro, la Fundación Tambores de Lamba en Malagana dirigida por el gestor cultural Janer Amaris, las Agencias We Love Macondo, Free Tour Cartagena de Edgar Verbel y el acompañamiento permanente de Adriana Martelo en representación de la Alcaldía Municipal de Mahates- Bolívar, mostrando todo el potencial cultural de esta tierra que ha dado tantos artistas, músicos, bailadores, compositores de talla internacional.

“Bajo este sello Turístico se pretende integrar a Mahates y a más de 20 municipios y ciudades de los distintos departamentos del Caribe Colombiano que cumplan con ciertos requisitos y quieran integrarse en este circuito de experiencias turísticas, musicales y culturales para que hagan parte de la oferta integral y segmentada más atractiva y diversa que se promoverá entre los más de 6 millones de Turistas que llegarán el próximo año a ciudades como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Montería que ya hacen parte de la Ruta Multidestino Macondo del Gran Caribe diseñada por We Love Macondo y CORPRETUR Caribe” afirmó Jesús Amador Director de la citada Corporación Regional.

Amador agregó que desde ya están anunciadas las invitaciones de otras Alcaldías municipales y organizaciones representativas que están manifestando su interés a Corpretur para integrarse en el cronograma de visitas de prueba de la expedición turística a los Pueblos Musicales de Macondo que se realizará en las próximas semanas en distintos municipios del Caribe Colombiano.