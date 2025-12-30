Concejo Distrital de Cartagena rindió cuentas de su gestión 2025

El Concejo Distrital de Cartagena realizó este martes su rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2025, en cumplimiento de los principios de transparencia, participación ciudadana y control social.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante el acto, la Mesa Directiva presidida por el concejal Rafael Meza Pérez, acompañado por los vicepresidentes William Pérez Montes y Luz Marina Paria, presentó los principales resultados del trabajo legislativo, administrativo y de control político desarrollado durante el año.

En total, se radicaron 30 proyectos de acuerdo, de los cuales 18 fueron aprobados en segundo debate y 17 sancionados como acuerdos distritales, abarcando temas como presupuesto 2026, conectividad digital, depuración normativa, condiciones de pago tributarias, fortalecimiento de la cultura y la participación ciudadana.

En materia de control político, se realizaron 17 proposiciones con debates sobre temas como la salud mental, el macroproyecto Ciénega de la Virgen, la gestión del agua, los servicios públicos y el seguimiento a obras distritales.

La corporación también adelantó 18 audiencias públicas, garantizando espacios de participación a la ciudadanía, sectores gremiales y organizaciones sociales en la discusión de proyectos de impacto distrital.

Desde la Dirección Administrativa, se ejecutaron siete actividades de bienestar laboral, un plan de capacitaciones cumplido al 100 %, y la actualización de los sistemas de gestión interna y archivo institucional.

La Oficina de Control Interno cumplió su plan anual de auditorías, con enfoque preventivo y de seguimiento, destacando la mejora en la gestión del riesgo y el cumplimiento de los principios de austeridad y transparencia.

Por su parte, la Oficina Asesora Jurídica procesó 316 trámites (entre peticiones y tutelas) con una tasa de resolución superior al 80 %, mientras que la Oficina de Protocolo y Prensa publicó 177 boletines de prensa y siete ediciones del informativo digital Cartagena en Sesión, además de aumentar considerablemente las visualizaciones acumuladas en redes sociales institucionales durante el año.

La Dirección Técnica Comunal fortaleció el vínculo con las comunidades mediante mesas de trabajo, inspecciones oculares y acompañamiento a procesos comunales, mientras que la Oficina de Informática renovó la página web del Concejo conforme a los estándares MINTIC, superando el Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA).

Finalmente, la Mesa Directiva resaltó el compromiso de los concejales y del equipo administrativo con la institucionalidad, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia.