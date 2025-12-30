Combates entre el Ejército y el Clan del Golfo dejan ilegales muertos en Andes, Antioquia

Andes- Antioquia

En zona rural del municipio de Andes, en el Suroeste de Antioquia, se reportó una confrontación armada entre tropas de la Cuarta Brigada del Ejército y el Clan del Golfo que deja algunas afectaciones al grupo ilegal.

De manera preliminar se ha indicado que son varios los presuntos ilegales los fallecidos en el combate en una zona entre los corregimientos de Santa Rita y Chaparrala, en una vereda conocida como San Peruchito. Por lo menos habrían sido dos los fallecidos, pero desde la Séptima División del Ejército se ha indicado que se está consolidando la información y agregó en su cuenta de X: “En desarrollo de operaciones militares para proteger a la población civil y contribuir con la estabilidad del territorio, tropas del Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara de la Cuarta Brigada, sostienen combates con presuntos integrantes del GAO Clan del Golfo, en zona rural del municipio de Andes, Antioquia”.

Autoridades locales de Andes indicaron que el Ejército ya tomó control del territorio, pero que las acciones continúan y aún no se tiene un balance de las operaciones contra el Clan del Golfo.