Cámara de Comercio cerró el 2025 transformando el crecimiento empresarial en desarrollo regional

En el año en que celebró 110 años tejiendo progreso en Bolívar, la Cámara de Comercio de Cartagena cerró 2025 con un balance que confirma su papel como actor clave del desarrollo económico y empresarial de Cartagena y el departamento. Un año marcado por resultados concretos, expansión territorial y decisiones estratégicas que fortalecieron la competitividad regional.

El dinamismo empresarial fue uno de los principales hitos. Al cierre de noviembre de 2025, la Cámara registró 9.005 empresas creadas y proyecta cerrar el año con cerca de 9.100 nuevas matrículas, superando la meta establecida de 8.600.

Este comportamiento positivo se refleja en 40.013 empresas activas en la jurisdicción, lo que representa un crecimiento del 6,6 % frente a 2024, mientras que la creación de empresas aumentó 4,8 % frente al año anterior.

La conmemoración de los 110 años trascendió la celebración institucional y se consolidó como una plataforma para fortalecer alianzas y proyectar transformaciones estructurales.

Durante 2025, la Cámara consolidó 36 alianzas estratégicas con actores nacionales y territoriales, impulsando proyectos de alto impacto como el Canal del Dique, la modernización del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez y el inicio de la consultoría del Plan Maestro del Mercado de Bazurto, una apuesta estratégica por la renovación urbana y el desarrollo económico de Cartagena.

La expansión territorial fue otro eje central del año. A través del Censo Empresarial y la presencia activa en barrios y municipios, la Cámara caracterizó 10.455 unidades productivas en Cartagena y más de 9.600 en municipios de Bolívar, generando información clave para orientar programas de formalización y crecimiento.

En total, durante 2025 se atendieron 9.944 empresas y emprendedores, de los cuales 3.932 correspondieron a emprendedores y microempresas vinculadas a programas de economía popular, 1.812 empresas participaron en iniciativas de reindustrialización y 4.200 emprendedores y mipymes fueron atendidos a través de los Centros Integrales de Servicios Empresariales, con más de 500 unidades productivas acompañadas de manera directa.

En línea con su apuesta por la movilidad empresarial, la Cámara benefició a 455 microempresas mediante la ruta de apoyo al desarrollo de microempresas y a 200 unidades productivas a través de los centros de reindustrialización ZASCA, promoviendo modelos de negocio más sólidos, productivos y sostenibles.

La competitividad, la innovación y la internacionalización marcaron la agenda institucional. Con el lanzamiento del Hub Caribe Competitivo, la Cámara articuló seis clústeres empresariales con más de 500 empresas vinculadas, logrando hitos como el reconocimiento nacional del clúster marítimo, la creación del Clúster Industrial de Cartagena y la participación en escenarios internacionales de alto nivel como el Foro Económico Mundial.

A esto se sumó la aprobación de un proyecto de cooperación internacional con Corea por USD 12 millones y la consolidación de más de 15 alianzas internacionales para el fortalecimiento de la internacionalización empresarial.En los municipios de Bolívar, la Cámara fortaleció su presencia en los 19 municipios de su jurisdicción, atendiendo a más de 4.200 unidades productivas, desarrollando más de 120 espacios de formación y consultoría, y avanzando en procesos de formalización que permitieron la formalización de más de 400 unidades productivas.

El sector turismo también registró avances significativos. A través del Clúster de Turismo MICE, se capacitaron más de 90 profesionales y se impulsó la captación de eventos de alto impacto como Summit y el Global MICE Forum.

Asimismo, Visit Cartagena, la plataforma oficial de turismo de la ciudad, superó los 12 millones de visitas, consolidándose como una herramienta estratégica para la promoción del destino.

De cara a 2026, la Cámara de Comercio de Cartagena enfocará su gestión en la atracción de inversión, el fortalecimiento del Hub Caribe Competitivo, la ampliación de la regionalización, el escalamiento de la formalización empresarial, la reindustrialización y el avance de proyectos estratégicos como el Mercado de Bazurto, la conectividad aeroportuaria y el Canal del Dique.

“Este balance refleja un año de consolidación institucional y visión estratégica. Desde la Cámara de Comercio de Cartagena seguimos comprometidos con acompañar a los empresarios en cada etapa de su crecimiento, fortaleciendo la competitividad, la innovación y un desarrollo sostenible que genere oportunidades reales para Cartagena y Bolívar”, afirmó Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena