Alerta en Tibú por difusión de videos de la disidencia de las Farc en reunión comunitaria

Miembros de la disidencia de las Farc hacen presencia en la vereda Puerto Palmas de Tibú. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Una situación de alerta se generó en la vereda Puerto Palmas, zona rural del municipio de Tibú, luego de que integrantes de la disidencia de las Farc se presentaran ante la comunidad y grabaran su aparición en el sector, videos que posteriormente fueron difundidos.

De acuerdo con la información conocida, el propio grupo armado registró en video el encuentro con los habitantes, en un contexto de alta tensión por la confrontación que se mantiene en el Catatumbo desde el pasado 16 de enero.

La difusión del material es interpretada como un mensaje dentro de la disputa territorial que sostienen las estructuras armadas ilegales que operan en la región.

La circulación de estos videos generó temor entre los habitantes del sector, quienes advierten que este tipo de acciones los deja expuestos en medio del conflicto armado y aumenta el riesgo para la población civil.

Este hecho se suma a los episodios de violencia y presión armada que se vienen registrando en el Catatumbo, donde comunidades rurales continúan en alerta por el impacto directo de la confrontación en su seguridad y tranquilidad.