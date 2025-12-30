Aguas de Cartagena participó en foro de transición energética de Ecopetrol

Aguas de Cartagena participó en la tercera edición del Foro Transición Energética y Gestión Integral del Agua 2025, liderado por Ecopetrol en la ciudad de Cartagena, un espacio académico y técnico que reunió durante dos días a cerca de 200 asistentes por jornada, entre líderes empresariales, autoridades, representantes de la academia y comunidades.

En el marco del foro, el gerente de Aguas de Cartagena realizó una ponencia sobre la gestión sostenible del agua, en la que compartió la experiencia de la empresa en eficiencia hídrica, adaptación al cambio climático y protección del recurso como eje estratégico para el desarrollo sostenible de la región Caribe.

Durante el encuentro, Ecopetrol otorgó a Aguas de Cartagena un reconocimiento por su aporte a la gestión responsable del agua, destacando las buenas prácticas implementadas por la empresa y su contribución a la sostenibilidad ambiental y territorial.

El evento promovió la articulación entre sectores y territorios, resaltando que la transición energética y la gestión integral del agua son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible. Asimismo, se abordaron retos como la diversificación de fuentes de energía renovable, la adaptación al cambio climático y la garantía de la disponibilidad y calidad del recurso hídrico, desde una visión territorial e incluyente.

Aguas de Cartagena reafirma su compromiso con una gestión integral, eficiente y sostenible del agua, y continuará aportando desde su experiencia técnica al desarrollo ambiental y social de la ciudad y la región.