¿A qué horas sale el último capítulo de Stranger Things en Colombia? Durará más de dos horas

La espera de millones de seguidores está por terminar. Tras años de emociones siguiendo los pasos de Mike, Dustin, Once, Lucas, Will y Steve, la historia que cautivó al mundo llega a su conclusión definitiva. El cierre de esta quinta temporada se perfila como uno de los eventos más esperados en la industria del entretenimiento de los últimos años.

Este desenlace promete resolver los misterios que han rodeado al pueblo de Hawkins desde su estreno, marcando el fin de una era para los fans que han crecido junto a sus protagonistas.

¿A qué hora sale el último episodio de ‘Stranger Things’?

Para quienes planean despedir el año con maratón de suspenso, Netflix ha programado el estreno en una fecha icónica. El capítulo final de la serie llegará a la plataforma de streaming a las 8:00 de la noche de este miércoles, 31 de diciembre de 2025.

Este horario permitirá que los seguidores vivan el cierre de la lucha contra Vecna y los misterios de ‘El Otro Lado’ (Upside Down) justo antes de las celebraciones de Año Nuevo. A pesar de la gran expectativa, el ambiente entre la crítica es mixto, luego de que el episodio anterior recibiera una calificación de 5.4, convirtiéndose en el peor valorado en la historia de la producción.

Duración cinematográfica: ¿Cuánto dura el final de la serie?

Prepare las palomitas, pues el cierre no será un episodio convencional. Según la información proporcionada por las fuentes y confirmada por Netflix, el último capítulo tendrá una duración de 2 horas con 8 minutos.

Este formato de largometraje busca atar todos los cabos sueltos y darle un cierre digno a cada uno de los personajes que han luchado contra lo desconocido durante cinco temporadas. Hasta el momento, Netflix ha mantenido un secretismo absoluto, sin publicar avances o comentarios adicionales sobre la trama final, lo que ha aumentado la incertidumbre entre los suscriptores.

Nostalgia y suspenso: El legado de Stranger Things

Desde sus inicios, la serie ha destacado por su fuerte carga de nostalgia de los años 80, con constantes homenajes al cine clásico y una banda sonora icónica. Más allá de los monstruos y las amenazas sobrenaturales, el núcleo de la historia siempre ha sido la amistad, el paso de la niñez a la adultez y la valentía frente al miedo.

En este gran final, se espera que la lucha entre lo humano y lo desconocido llegue a su punto de máxima intensidad, definiendo el destino de Hawkins de una vez por todas.