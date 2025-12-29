Zelenski “está listo” para hablar con Putin tras encuentro con Trump: Ucrania pide garantías

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que está listo para reunirse con su par ruso, Vladímir Putin, tras su encuentro con el estadounidense Donald Trump en Florida.

“Cómo encontrarnos, en qué formato, nos da igual. Estamos listos”, dijo Zelenski en unas declaraciones recogidas por la agencia ‘Ukrinform’ este lunes.

Sin embargo, Zelenski pidió coherencia a Moscú en cuanto a lo que dice y hace su presidente, en vista de que Rusia mantiene sus ataques contra Ucrania.

Por ejemplo, este lunes 29 de diciembre, autoridades locales reportaron un ataque con bombas guiadas rusas que causó la muerte de un hombre y heridas a una mujer en la ciudad de Oríjiv, en la región ucraniana de Zaporiyia.

A su vez, el Ministerio de Defensa ruso anunció la captura de la aldea ucraniana de Dibrova, a poco más de tres kilómetros al sur de Limán.

“Es importante que las acciones y las palabras del líder ruso coincidan”, comentó Zelenski, quien dijo que le parecía “un poco extraño” que Putin dijera a Trump que “quiere acabar la guerra”, pero, por otro lado, “comunica abiertamente en los medios, en todos sus mensajes, que está preparado y que quiere continuar con la guerra”.

Ucrania pide garantías de seguridad

Es por eso que Zelenski exige que Kiev obtenga garantías de seguridad reales antes de levantar la ley marcial promulgada en febrero de 2022 cuando empezó la guerra con Rusia.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advierte que sólo levantará la ley marcial promulgada en febrero de 2022 tras el comienzo de la guerra con Rusia cuando Kiev obtenga garantías de seguridad reales. Entre otras cosas, la ley marcial impide que se celebren elecciones.



Este es un punto clave porque Estados Unidos presiona a Ucrania para que se celebren elecciones, luego de que en 2024 fueran canceladas por la ley marcial.

Zelenski dijo que está dispuesto a impulsar una reforma legal para poder organizar los comicios sin necesidad de que termine la guerra, siempre y cuando se garantice la seguridad del proceso.

A propósito, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que podría pausar los ataques si hay elecciones en el país vecino.

Trump sugiere que aún no se han alcanzado acuerdos entre Ucrania y Rusia porque Zelenski y Putin “se odian”.

El líder ucraniano afirmó que Estados Unidos ofreció a Ucrania garantías de seguridad “sólidas” frente a Rusia por 15 años prorrogables; sin embargo, solicitó un plazo más largo a Donald Trump durante su encuentro en Florida.

“Realmente quería que estas garantías sean más largas. Y le dije [a Donald Trump] que realmente queremos considerar la posibilidad de 30, 40, 50 años”, declaró Zelenski en una rueda de prensa en línea. Trump le aseguró que iba a reflexionar sobre esta posibilidad, agregó.

Sobre esto, el dirigente ucraniano considera que la presencia de “tropas internacionales” en Ucrania supondría una garantía de seguridad necesaria y “real”. El Kremlin ha descartado esta posibilidad en el pasado.

Tras la reunión en Mar-a-lago, Trump se mostró optimista pero evasivo, apuntando que se está “más cerca que nunca” de un acuerdo que ponga fin al conflicto, el más mortífero acaecido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, pero sin dar detalles sobre cualquier eventual avance.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló este lunes que el gobierno ruso coincide con Trump en que las negociaciones para poner fin al conflicto, que se intensificaron desde noviembre, entraron en su fase final.

Zelenski y Trump adelantaron que tanto Rusia como Ucrania acordaron crear “grupos de trabajo” compuestos por los principales colaboradores del presidente estadounidense para finalizar un acuerdo de paz sobre el conflicto en Ucrania “en las próximas semanas”.

Sin embargo, no especificaron fechas para las reuniones de estos grupos, ni tampoco lugares.

Los asuntos por resolver en las negociaciones para un fin de la guerra de Rusia y Ucrania

Zelenski también deseaba obtener el respaldo de su par estadounidense para una nueva versión del plan presentado por Washington hace casi un mes, y que fue enmendado a petición de Kiev porque lo consideraba favorable a Moscú.

La nueva versión propone que el frente quede congelado en las posiciones actuales, sin ofrecer ninguna solución inmediata a las reivindicaciones territoriales de Rusia, que controla cerca del 20% del territorio ucraniano.

El nuevo documento también deja fuera dos exigencias clave del Kremlin: la retirada de las tropas ucranianas de la región de Donetsk, en la cuenca industrial del Donbás, en el este del país; y que Ucrania se comprometa legalmente a no adherirse a la OTAN.

Respecto al Donbás, un tema crucial para alcanzar una salida al conflicto, Donald Trump aseguró: “Está sin resolver, pero se está avanzando mucho. Es un asunto muy difícil, pero creo que se resolverá”.

Según Zelenski, quedan dos temas sin resolver: el funcionamiento de la central nuclear de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, y la cuestión territorial.

El lunes, Zelenski señaló que, de todas formas, cualquier acuerdo para poner fin a la guerra “debe ser firmado por cuatro partes: Ucrania, Europa, Estados Unidos y Rusia”.

También dijo que espera que funcionarios estadounidenses y europeos se reúnan “en los próximos días” en Ucrania.

Además, reafirmó su apoyo a que se organice un referéndum en Ucrania que, según él, actuaría como un “instrumento potente” para que la “nación ucraniana” acepte las condiciones de paz que se propongan.

Redoblando la presión en el terreno, Rusia bombardeó el sábado Kiev y su región, dejando sin electricidad durante horas a más de un millón de hogares. También anunció la toma de dos ciudades en el este de Ucrania.