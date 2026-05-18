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18 may 2026 Actualizado 22:17

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Andrea Novoa revela cómo desbloquear la abundancia y transformar tu vida desde el amor y el dinero

¿Cómo llegar a la raíz de los bloqueos de la abundancia? Andrea Novoa Arias, sanadora, terapeuta espiritual, numeróloga y consteladora familiar, nos cuenta cómo, de la mano de su nuevo libro Desbloquea tu abundancia.  Una guía para entender cómo recuperar la salud, el dinero y el amor en nuestro día a día de manera sencilla y contundente. 

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