“Tienen cobardía”: senadores debaten por ausencia de ministros a control a la emergencia económica

La plenaria del Senado citó a todos los ministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro este 29 de diciembre para rendir cuentas sobre el decreto de emergencia económica, con el que el Gobierno busca sacar los impuestos que no aprobó el Congreso.

Al respecto, pasaron por los micrófonos de La W los senadores Antonio Correa, del Partido de la U, y Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien propuso el debate y formuló 22 preguntas a los ministros.

Por un lado, Correa respaldó la teoría del ministro Armando Benedetti, sobre que no se puede citar el debate, pues no cumple los requisitos de ley. Y es que, según dicen, habría que esperar a que el Gobierno remita al Congreso el informe con las medidas del decreto; igualmente, que deberían pasar cinco días para que respondan a las preguntas formuladas por Motoa.

“El control político general se puede hacer en cualquier momento, eso es una característica permanente del Congreso, pero existe un control político específico para los decretos de emergencia, regulado por el artículo 215 de la Constitución, que es posterior y debe darse después del informe que presenta el Ejecutivo”, dijo Correa.

Sobre la relevancia del debate citado, Correa agregó: “No me queda claridad sobre cuál es la verdadera importancia del debate hoy, más allá de un tema político, porque la norma es clara en que el control debe hacerse después del informe del Gobierno”, dijo.

Por su parte, Motoa dijo que “lo sustancial prima sobre lo formal. Y la ley no establece un plazo mínimo para realizar un debate de control político”.

Y agregó: “La pregunta es si el Gobierno tiene cobardía o mezquindad para no presentarse hoy al debate y rendirle cuentas al Congreso y al país (…) El control político no sale a vacaciones y la democracia se defiende en tiempo real”.

