Rama Judicial respalda reforma a la vacancia y advierte colapso en la justicia

Norte de Santander.

La Asociación Nacional de Empleados Judiciales, Asonal Judicial, expresó su respaldo a la propuesta de la Corte Constitucional de reformar la vacancia judicial, al considerar que el país no puede permitirse una parálisis de la justicia en momentos críticos.

Así lo afirmó Daniel Rincón, vicepresidente de Asonal Judicial en Norte de Santander, quien calificó la iniciativa como “necesaria y oportuna”, especialmente frente a escenarios como los estados de excepción.

“La justicia es un servicio público esencial y no puede paralizarse en coyunturas críticas, sin importar quién gobierne”, aseguró en entrevista con Caracol Radio.

No obstante, el dirigente advirtió que el problema de fondo va más allá del cierre de despachos durante la vacancia judicial y que la Rama Judicial ya enfrenta una parálisis estructural.

“La justicia no solo se frena por cierres formales; hoy está colapsada por una sobrecarga laboral insostenible y fallas históricas en su estructura”, señaló.

Rincón explicó que, en varias regiones del país, incluido Norte de Santander, existen despachos con cientos y hasta miles de procesos a cargo, sin el personal ni los recursos suficientes para atenderlos.

“Esto afecta directamente el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos”, dijo.

El vicepresidente de Asonal Judicial también alertó sobre la presión que enfrentan jueces y empleados judiciales, quienes, pese a la falta de condiciones, son sometidos a estrictos controles.

“A los servidores se les imponen metas desmedidas y, cuando no pueden cumplirlas por falta de capacidad humana o logística, enfrentan vigilancias judiciales y procesos disciplinarios”, afirmó.

Finalmente, reiteró que la iniciativa de la Corte Constitucional debe asumirse como una oportunidad para evitar la parálisis formal de la justicia, pero también para revisar las condiciones reales en las que opera la Rama Judicial.

“No se trata solo de la vacancia. El sistema necesita respuestas estructurales urgentes”, concluyó.