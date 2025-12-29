Ministros de Petro no asistirán a control político en Congreso por emergencia económica: MinInterior
Según dijo, el Congreso no respetó los tiempos que establece la ley y la Constitución para responder el cuestionario de 22 preguntas que planteó el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, quien propuso el debate.
Ministros de Petro no asistirán a control político en Congreso por emergencia económica: MinInterior
03:06
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Armando Benedetti. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República
El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó en los micrófonos de La W que los ministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro no asistirán al debate de control político citado para este 29 de diciembre sobre el decreto de emergencia económica.
Según dijo, el Congreso no respetó los tiempos que establece la ley y la Constitución para responder el cuestionario de 22 preguntas que planteó el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, quien propuso el debate.
“Según el artículo 135, numeral 8 de la Constitución, tienen que darte 5 días para contestar el cuestionario. La citación da a los 3 días. Luego, por Constitución, no tendríamos por qué asistir hoy”, dijo Benedetti.
- Lea también: Comunicación con MinHacienda es bastante limitada: defensora del Pueblo por impagos a contratistas
De hecho, el jefe de la cartera política señaló que ya se envió una carta a la mesa directiva del Senado, en cabeza del liberal Lidio García, informando que no van a asistir.
“Se ha mandado una carta para decirles a los ministros que no vamos a ir porque no se han cumplido los cinco días del debate (…) Ayer hablé con el presidente Lidio García, él está de acuerdo conmigo en el tema”, explicó.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda las noticias de todos los personajes de Colombia y el mundo
De otro lado, insistió en que el Congreso no puede “citarnos para el estudio de la declaración de emergencia económica hasta que el Gobierno mande un informe. Una vez el Gobierno mande el informe, el Congreso puede entrar a estudiar”.
Escuche la entrevista completa a continuación:
“No es hacer borrón y cuenta nueva”: MinInterior Benedetti explicó propuesta de Constituyente
31:31
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles