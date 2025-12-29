Más de 500 baruleros encontraron nuevas oportunidades con Somos Barú en 2025

Más de 504 personas entre niños, jóvenes y adultos, recibieron nuevas oportunidades durante el 2025, a través de los programas integrales en educación, cultura, arte y formación para el trabajo, liderados por la Asociación Somos Barú, consolidándose como un referente de transformación social en el corregimiento.

Cuando la educación llega, el futuro es posible

Durante este año, Somos Barú favoreció a 229 personas en sus programas “Letra Viva”, “Somos Arte Puro” y “Operación Pintura”; en asocio con la Asociación Niños de Papel, “Conecta2”, cuidó la salud mental de 130 niños y 45 padres, mientras que el programa “Somos Baruleros”, entregó cuatro becas a jóvenes que cumplirán su sueño de ingresar a la universidad.

En alianza con el SENA Regional Bolívar, el programa “Somos Futuro”, capacitó en inglés para el Trabajo a 22 habitantes, y el de Atención a la Primera Infancia (AIPI), formó a 12 mujeres de la población. Cabe destacar, que el grupo de artesanas de “Tesoro Barulero” se prepara para participar en la feria Farex 2026. Se realizó la primera edición del Festival Artístico de Barú (FABÚ), con la participación de siete agrupaciones de danza de Cartagena y Bolívar.

Navidad de logros en Barú

La temporada navideña se convirtió en un espacio de celebración comunitaria con “El Circo de la Navidad”, actividades con 62 adultos mayores, entrega de regalos para 900 niños del corregimiento y el primer concurso de la mejor calle decorada en esta época del año.

La directora, Ángela María Matiz Filella, destacó: “Este año los retos crecieron, y también nuestra capacidad de responderles a quienes creen en la misión de Somos Barú. La comunidad encontró en nuestras aulas, nuevas oportunidades, que llevaron a casa, a través de la educación, la formación y la transferencia de habilidades para la vida, gracias a un cuidadoso trabajo en equipo inspirado en trabajar para convertir a Barú en un mar de oportunidades”.

Cada proceso fue posible gracias al respaldo de aliados y donantes que confiaron en los propósitos de Somos Barú, proyectando desde ya, consolidar en el 2026 su oferta programática basada en el poder de la educación para trazar huellas de cambio en las familias baruleras.