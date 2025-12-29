Llaman a juicio disciplinario exalcaldesa de Sincelejo por millonario contrato a dedo

Sincelejo

LaLa exalcaldesa encargada de Sincelejo, Tatiana Niebles Flórez, y dos exsecretarios de despacho, fueron llamados a juicio disciplinario debido a posibles irregularidades en la firma de un contrato por mil 214 millones de pesos para la compra de textos escolares para colegios de la capital.

De acuerdo con la Procuraduría, Niebles, quien ejerció entre agosto y diciembre de 2023, contrató de manera directa “cuando en los estudios previos del sector se estableció la existencia de múltiples proveedores idóneos, toda vez que los bienes que se pretendían adquirir tenían características técnicas uniformes”.

En este caso también les formularon cargos a Marco Tulio Montes Bohórquez, secretario de Educación entre noviembre y diciembre de 2023, y a Yeimis Urzola Torres, secretaría jurídica en 2023.

“Para el órgano de control, la entonces alcaldesa encargada habría suscrito una resolución donde consignó que no existía pluralidad de oferentes y que una sola empresa podía proveer los textos por ser la titular de los derechos de autor, situación con la que habría desconocido “que cada editorial es titular de los derechos de sus propias obras, lo cual no genera exclusividad de mercado ni excluye la competencia entre distintos proveedores”, consideró la Procuraduría.

Estos hechos fueron calificados por la Procuraduría como falta gravísima a título de culpa gravísima.

Niebles zórez fue alcaldesa encargada tras el vacío de poder por la decisión del Consejo de Estado de declarar nula la elección de Andrés Gómez Martínez, y ella fue nombrada por el entonces gobernador Héctor Olimpo Espinosa.