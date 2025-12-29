La Unidad de Restitución de Tierras entregó 21 títulos de propiedad en Bolívar

Con el objetivo de dar cumplimiento a los compromisos asumidos durante el bloqueo campesino de agosto en la Troncal de Occidente, la Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de su Grupo Fondo y su Dirección Territorial Bolívar -Sucre, efectuó la entrega formal de 21 títulos de propiedad. Estos fueron otorgados a beneficiarios en calidad de compensados y segundos ocupantes de las veredas Las Piedras y El Compadrito, en zona rural de El Carmen de Bolívar.

Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la URT, señaló que, tras más de seis años de espera, estas comunidades han recibido la titulación de sus tierras. El proceso, respaldado por el Gobierno del Cambio, busca transformar estos territorios en referentes de paz, reconciliación y desarrollo.

La actividad se efectuó en el contexto de los procesos de restitución, teniendo como escenario propicio una asamblea campesina, la cual contó con la participación del Cabildo Regional Mayor Piedra Padilla – Resguardo Indígena Colonial de Tolú Viejo, así como de comunidades campesinas y líderes sociales.

Para Daniel Flórez, director territorial de la URT en Bolívar y Sucre, el trabajo conjunto con las comunidades permite concretar objetivos largamente postergados debido a situaciones de injusticia y desigualdad. Así, los territorios campesinos avanzan en la construcción de un futuro caracterizado por la equidad y el acceso a oportunidades para las nuevas generaciones.

Con la entrega en propiedad de los títulos, no solo se garantiza que las familias puedan acceder a beneficios como la puesta en marcha de proyectos productivos y la priorización ante el Ministerio de Vivienda, sino que se les abre la posibilidad de participar en los programas y apoyos que el Gobierno Nacional disponga en el futuro. Esta medida contribuye a fortalecer la seguridad jurídica sobre la tierra, facilitando la inclusión de las comunidades en iniciativas orientadas al desarrollo rural y al mejoramiento de la calidad de vida.

“Hoy es una fecha significativa: agradezco a la URT por haberme otorgado el título de un predio que, debido a la incertidumbre, creí imposible recuperar. Esta adjudicación se convierte en una oportunidad para impulsar la prosperidad de la tierra”, expresó Tomás Fernández, beneficiario de la vereda Las Piedras.