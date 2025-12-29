Incautan decenas de elementos pirotécnicos abandonados en el norte de Nariño

Pasto - Nariño

Una intervención preventiva desarrollada por el departamento de Policía de Nariño permitió retirar de circulación material pirotécnico que se encontraba abandonado en un sector urbano del municipio de La Unión, en el norte de Nariño, evitando posibles riesgos para la comunidad, especialmente para niños y adolescentes.

Se trata de un operativo realizado en medio de labores de patrullaje, en el que uniformados del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional detectaron una caja con diversos elementos elaborados con pólvora, los cuales permanecían sin supervisión en vía pública.

Dentro del material hallado se encontraban cuetillos, tronantes, cohetes, pirulí, sirenas y papa mecha larga, todos considerados de alto riesgo y cuya manipulación por particulares está prohibida por el peligro que representan para la vida y la integridad física.

Tras el procedimiento, los elementos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para su destrucción, con el fin de impedir su uso indebido o que llegaran a manos de menores de edad.