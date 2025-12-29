Gobierno garantizará pago mensual a estudiantes de Medicina durante el internado

La medida será implementada por el Ministerio de Salud y Protección Social y beneficiará a más de 8.000 estudiantes de último año de Medicina en todo el país, quienes históricamente han realizado su internado sin una remuneración fija, pese a cumplir jornadas extensas y prestar servicios directos de atención en salud.

De acuerdo con el comunicado oficial, el Gobierno destinará más de 200.000 millones de pesos durante 2026, recursos que serán girados directamente a los estudiantes beneficiarios con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y garantizar el derecho a recibir una compensación económica durante el tiempo dedicado a la prestación de servicios de salud a la población.

Esta decisión se da en cumplimiento de lo establecido en la Ley 2466 de 2025, mediante la cual se modifican parcialmente normas laborales y se adopta la Reforma Laboral para el trabajo decente y digno en Colombia. La normativa reconoce el internado médico como una etapa formativa que implica responsabilidades laborales y, por tanto, derechos mínimos para quienes lo desempeñan.

La remuneración y afiliación a seguridad social comenzarán a aplicarse a partir del próximo año, una vez se activen los mecanismos administrativos y presupuestales necesarios para la ejecución del programa.

Desde el Ministerio de Salud se indicó que la puesta en marcha del programa representa un avance significativo en el reconocimiento del rol que cumplen los estudiantes de Medicina dentro del sistema de salud, especialmente en hospitales públicos y centros asistenciales de alta demanda.

El Gobierno señaló además que esta medida responde a una reclamación histórica del gremio estudiantil, que durante años ha solicitado condiciones más justas para el ejercicio del internado médico. Según el Ejecutivo, el nuevo esquema busca dignificar la labor de los futuros profesionales de la salud y fortalecer el sistema sanitario del país.