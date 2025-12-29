Fundación María Elena Gutiérrez impulsa el trabajo social en Cartagena desde los barrios

La Fundación María Elena Gutiérrez proyecta su labor social en Cartagena como un trabajo cercano, permanente y comprometido con las comunidades más vulnerables, enfocando sus acciones en la atención integral de niños, niñas, madres cabeza de familia y familias en condición de vulnerabilidad, con presencia directa en los barrios de la ciudad.

Su misión está orientada a promover el bienestar social, la inclusión y la generación de oportunidades a través de programas de acompañamiento comunitario, jornadas sociales, espacios de integración y actividades de fortalecimiento familiar, priorizando sectores históricamente excluidos.

Como primera acción social, el 23 de diciembre de 2025 la fundación realizó un compartir navideño en el barrio Olaya Herrera, sector Central, una jornada de integración y recreación dirigida a niños y niñas de la comunidad, que marcó el inicio de su trabajo territorial y reafirmó su compromiso con la niñez y las familias cartageneras.

La Fundación María Elena Gutiérrez cuenta con una junta directiva comprometida con la ética, el servicio y la transformación social, integrada por Daniela Lorduy Gutiérrez, presidenta; Laura Marcela Cortina Gutiérrez, secretaria; Aniano Marimón Carmona, vicepresidente; Danisha Marcela Lorduy Gutiérrez, tesorera; Luis Felipe Cortina Gutiérrez, vocal 1; y Anneth Gutiérrez Gutiérrez, representante legal.

Desde esta estructura organizativa, la fundación continuará desarrollando iniciativas sociales que dignifiquen la vida, fortalezcan el tejido comunitario y contribuyan a una Cartagena más equitativa y solidaria.

La fundación invita a la ciudadanía, empresas y organizaciones a sumarse, donar y participar en sus próximas actividades sociales, y a ser parte de un proceso de transformación que se construye desde la comunidad.