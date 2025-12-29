Final de microfútbol en cancha del Alto Bosque terminó en batalla campal

A los puños terminó la final de un torneo de microfútbol en la cancha sintética del barrio Alto Bosque. Decenas de personas invadieron la cancha e intercambiaron golpes lo que obligó intervención de las autoridades.

El conflicto, que lejos de ser un espacio de integración se convirtió en un escenario de violencia, involucró a asistentes y jugadores por igual. La chispa que desató la gresca ocurrió en el momento más crítico del encuentro: cuando uno de los equipos se disponía a cobrar el penalti definitivo que decidiría al campeón del torneo navideño.

Sin embargo, el espíritu deportivo desapareció y dio paso a una batalla campal presenciada por unas 200 personas, entre ellas varios menores de edad. Ante la falta de garantías y la magnitud de los disturbios, el evento tuvo que ser cancelado de inmediato. Los videos grabados por los asistentes desde las graderías muestran la magnitud del enfrentamiento, encendiendo las alarmas en toda la comunidad.

Para los habitantes del Alto Bosque, este episodio no es un hecho aislado. Según denuncian los vecinos, las agresiones físicas se han vuelto comunes durante los encuentros deportivos en esta cancha sintética.

Cansados de que la intolerancia altere la paz del barrio, los líderes del sector han solicitado una reunión de urgencia con las autoridades para establecer estrategias de seguridad y vigilancia que eviten futuros enfrentamientos en los torneos locales.